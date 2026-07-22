Maximilian Wöber verstärkt den Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04. Der Österreicher kennt die Bundesliga bereits, bringt aber eine lange Verletzungshistorie mit.

Neustift im Stubaital (dpa) - Der Defensivspieler Maximilian Wöber wechselt zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Wie der Aufsteiger am Abend bestätigte, erhält der 28 Jahre alte Innenverteidiger einen Ein-Jahres-Vertrag. Wöber befindet sich bereits seit Dienstagabend im Schalker Trainingslager im österreichischen Stubaital und absolvierte dort die athletischen und medizinischen Checks.

«Maximilian Wöber bringt die Erfahrung von über 170 Erstliga-Spielen mit und kennt durch seine Stationen in Mönchengladbach und Bremen auch die besonderen Herausforderungen in der Bundesliga», sagte Schalkes Profifußball-Direktor Youri Mulder. «Wir trauen ihm zu, bei uns wieder sein volles Potenzial abzurufen.»

Über die Ablösemodalitäten teilten die Schalker nichts mit. Nach Informationen von «Bild» und Sky wird aber keine Ablöse für Wöber fällig, der zuletzt noch in der englischen Premier League bei Leeds United unter Vertrag stand. Das Arbeitspapier in England sollte den Berichten zufolge aufgelöst werden, so dass Wöber als vertragsloser Spieler wechselt.

31 Länderspiele für Österreich

Die Karriere des österreichischen Nationalspielers war in den vergangenen Jahren von Verletzungen geplagt. In der abgelaufenen Saison war Wöber an den Bundesligisten SV Werder Bremen ausgeliehen, absolvierte aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber nur drei Spiele für die Profimannschaft der Bremer. Vor seinem Wechsel zu Leeds United spielte der Abwehrspieler auch für Borussia Mönchengladbach.

Für die Nationalmannschaft Österreichs absolvierte Wöber 31 Länderspiele. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada verpasste er verletzungsbedingt.