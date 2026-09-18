Aus der 2. Bundesliga zur Squadra Azzurra: Mohamed Ali Zoma vom 1. FC Nürnberg wurde von Roberto Mancini in die italienische Nationalmannschaft berufen. Auch ein Dortmunder Offensivspieler ist dabei.

Rom/Nürnberg (dpa) – Topstürmer Mohamed Ali Zoma von Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg steht im Aufgebot der italienischen Nationalmannschaft für die anstehenden Spiele in der Nations League. Italiens neuer Nationaltrainer Roberto Mancini berief den 22 Jahre alten Profi aus der 2. Bundesliga in sein Aufgebot mit 34 Spielern, wie der italienische Fußball-Verband mitteilte.

«Da ich in Italien geboren bin und dort auch mit dem Fußballspielen angefangen habe, geht für mich nun ein Kindheitstraum in Erfüllung», sagte Zoma in einer Vereinsmitteilung. «Es ist eine große Ehre für mich, Italien als Nationalspieler vertreten zu dürfen, und ich bin sehr dankbar für diese Chance.» Aufgrund seiner Wurzeln könnte Zoma, der in der Lombardei geboren wurde, auch für die Elfenbeinküste und Burkina Faso auflaufen.

Der 22-Jährige war im Sommer 2025 zum 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga gewechselt. In seiner ersten Saison erzielte Zoma für die Franken 14 Tore in 29 Partien. In der laufenden Zweiligasaison traf der Stürmer in fünf Partien bereits fünf Mal.

«Er ist damit ein Vorbild für viele Spieler und der Beweis dafür, dass man auch in der 2. Liga für eine der großen Nationalmannschaften berufen werden kann», sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou. In der Sommerpause waren Medienberichten zufolge bereits mehrere internationale Top-Clubs an der Verpflichtung des Offensivspielers interessiert gewesen.

Squadra Azzurra im Umbruch

Zoma ist nicht der einzige in Deutschland aktive Spieler im Kader der Squadra Azzurra. Auch Samuele Inacio von Borussia Dortmund wurde für die Nations League nominiert.

Italiens Fußball steckt seit langem in der Krise. Der viermalige Weltmeister hatte im Frühjahr zum dritten Mal in Folge die Qualifikation zu einer WM verpasst. Einziger Titel der jüngeren Vergangenheit war der bei der Europameisterschaft 2021 – damals mit Mancini als Trainer. Der 61-Jährige trat im Juli die Nachfolge von Gennaro Gattuso an.

Italien trifft in der Nations League auf Belgien, Frankreich und zweimal auf die Türkei. Nach dem Verpassen der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada befindet sich die italienische Nationalmannschaft in einem Umbruch.