Nur drei Tage nach dem intensiven 1:1 in den Niederlanden steht Jürgen Klopps Heimdebüt auf dem Programm. Einen Wechsel für die Nations-League-Partie gegen Griechenland verrät er vorab.

Herzogenaurach (dpa) - Jürgen Klopp wird bei seinem Heimdebüt als Bundestrainer einen Wechsel im Tor der Fußball-Nationalmannschaft vornehmen. Alexander Nübel wird im Nations-League-Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg gegen Griechenland sein viertes Länderspiel bestreiten, wie Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem Abschlusstraining bestätigte.

«Alex wird spielen. Er hat sich das verdient. Ich hoffe, dass er es genießt und den Laden sauber hält», sagte Klopp nach dem Abschlusstraining noch in Herzogenaurach.

Der Tausch war nach dem Einsatz von Marc-André ter Stegen beim 1:1 gegen die Niederlande geplant. Klopp zeigte sich «etwas überrascht», dass ter Stegen nach seiner Leistung in Amsterdam «kritisch gesehen» wurde. «Ich bin sehr happy mit seiner Leistung», sagte er.

Für den 29-jährigen Nübel, der seit dem Sommer für Besiktas Istanbul in der Türkei spielt, wäre es das vierte Länderspiel. Er war auch bei der WM im Sommer als dritter Torwart dabei.

Klopp hatte beim einzigen Teamtraining vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Griechen, die mit einem 2:1 in Serbien in die Nations League gestartet waren, alle verfügbaren Akteure auf dem Platz.

Nachrücker Wirtz nicht gleich in der Startelf

Auch die Offensivspieler Florian Wirtz und Jonathan Burkardt, die am Abend zuvor für die verletzt abgereisten Jamal Musiala und Kai Havertz ins DFB-Quartier nach Franken angereist waren, wirkten gleich mit. Beide werden aber nicht von Anfang an spielen. «Das wäre jetzt echt ein Brett und das Falscheste, was wir tun können», sagte Klopp konkret angesprochen auf Wirtz.

Wirtz und Burkardt waren eigentlich erst für den zweiten Kader für die Partien in der kommenden Woche in München gegen Serbien sowie zum Abschluss in Thessaloniki erneut gegen die Griechen vorgesehen.