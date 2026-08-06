Haben Täter einen Autofahrer in einen Hinterhalt gelockt und geschossen? Die Polizei geht einem Verdacht nach: Ein mutmaßlicher Komplize soll zuvor eine Notlage auf der Straße vorgetäuscht haben.

Eningen unter Achalm (dpa) - Nach mutmaßlich gezielten Schüssen auf ein Auto in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) geht die Polizei Hinweisen auf einen gezielten Hinterhalt nach. Nach Angaben der Polizei soll ein mutmaßlicher Komplize des Schützen eine Notlage auf der Straße vorgetäuscht haben, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Mehrere entsprechende Hinweise seien nach der Tat bei den Ermittlern eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Diesen gehe die Kriminalpolizei nun nach. «Wir ermitteln in alle Richtungen», betonte der Sprecher.

Als der 37-jährige Fahrer in der Folge angehalten hatte, soll der maskierte Täter auf die Fahrbahn gesprungen sein und dann mutmaßlich gezielte Schüsse auf das Fahrzeug des 37 Jahre alten Fahrers abgegeben haben. Beide Täter flüchteten nach dem Angriff.

Der 37 Jahre alte Fahrer, der wenige Meter weiter anhalten konnte, erlitt den Angaben zufolge durch den Splitter eines beschädigten Verkleidungsteils oberflächliche Verletzungen. Die anderen Insassen des Wagens blieben unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 37-Jährige in Richtung Reutlingen unterwegs gewesen.

Fahndung mit Hubschrauber und Hunden

Die akuten Fahndungsmaßnahmen - die Polizei hatte direkt nach der Attacke von Mittwochabend mit Hubschrauber, Polizeihunden und Streifenwagen nach dem Mann gesucht - seien zwischenzeitlich beendet, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Ermittlungen liefen aber weiter auf Hochtouren.

Der Unbekannte floh nach der Attacke über einen Fußweg parallel zur Straße, wie es weiter hieß. Die Fahndung war ergebnislos geblieben. Der Schütze wird als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem war er mit einem Mund-Nase-Schutz maskiert.

Mehrere Hinweise seien nach der Tat eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Diesen gingen die Ermittler nun nach. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen, die dort zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.