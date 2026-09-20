Turbulente Zeiten bei Hannover 96. Der alte Trainer ist schon weg, der neue aber erst am Montag da. Dazwischen schafft die Mannschaft endlich den ersten Heimsieg der Saison.

Hannover (dpa) – Hannover 96 hat das erste Spiel nach dem Trainerwechsel gewonnen. Interimscoach Lars Barlemann führte das Team zu einem 2:1 (2:0)-Sieg gegen den VfL Bochum. Der neue Cheftrainer Sandro Wagner wird erst an diesem Montag übernehmen. Vorgänger Christian Titz musste in der vergangenen Woche gehen, weil der Aufstiegskandidat der 2. Fußball-Bundesliga nur eines der ersten fünf Saisonspiele gewann.

40.200 Zuschauer in der Heinz von Heiden Arena sahen den ersten Heimsieg der Saison durch Tore von Stefan Teitur Thordarson (24. Minute) und Marcel Hartel (43.). Tom Meyer brachte den VfL in der 77. Minute noch einmal heran.

Der eigentliche U23-Trainer Barlemann übernahm viele Personalentscheidungen von Titz. So bestätigte der 36-Jährige den langjährigen Ersatzkeeper Leo Weinkauf als neue Nummer eins im Tor und hielt auch am eingespielten 3-4-2-1-System fest. Nur Mittelstürmer Benjamin Källman erhielt eine neue Chance in der Startelf, nachdem er von Titz zuletzt kaum noch berücksichtigt worden war.

Bochum hat die besseren Chancen

Hannovers Führung war glücklich, weil die Bochumer in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatten. Doch 96-Verteidiger Bastian Allgeier lenkte eine Hereingabe von Gerrit Holtmann an den eigenen Pfosten (15.). Zweimal rettete noch Weinkauf gegen Charlie Patino (16.) und Sean Klaiber (36.).

Nach der Pause hatte Lars Gindorf die große Chance zum 3:0 für Hannover: Der 25-Jährige traf aber nur den Pfosten (65.). Bochum war aber auch jetzt das aktivere und gefährlichere Team. Das erste Profitor des 18-jährigen Meyer war der verdiente Lohn. Zu mehr reichte es für den VfL aber trotz einer späten Großchance für Christian Rasmussen (90.+1) nicht mehr.