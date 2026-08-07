Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der WM eine Medaille holen. Nun beginnt die Vorbereitung - mit ein paar Hindernissen.

Berlin (dpa) – An diesem Sonntag starten Deutschlands Basketballerinnen in die WM-Vorbereitung. Doch knapp einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft in Berlin gibt es noch einige Fragezeichen. Die Stars sind beim Trainingsauftakt in Ludwigsburg nicht dabei – und auch der Bundestrainer fehlt.

Wer ist beim Trainingsauftakt dabei?

Bundestrainer Olaf Lange hat für die erste Vorbereitungsphase insgesamt 16 Spielerinnen nominiert. Angeführt wird der Kader von Kapitänin Marie Gülich, die sich nach ihrem Kreuzbandriss zurückgekämpft hat. Wegen der schweren Verletzung verpasste die 32-Jährige im vergangenen Jahr die EM mit einer Vorrunde in Hamburg. Auch deshalb ist Gülich ganz besonders heiß auf die WM im eigenen Land.

Wer fehlt?

Das Quintett aus den USA ist in der Vorbereitung die meiste Zeit nicht dabei. Die WNBA unterbricht ihre Saison zwar für die Weltmeisterschaft – allerdings nur für kurze Zeit. Bis zum 31. August sind in den USA noch Spiele angesetzt, die WM beginnt am 4. September in Berlin. Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner werden daher kein Testspiel vor dem Turnier mitmachen können.

Wie ist die Situation bei den WNBA-Spielerinnen?

Bei der EM im vergangenen Jahr fehlten die Sabally-Schwestern, für die WM haben sie zugesagt. Doch vor allem hinter dem Mitwirken von Satou Sabally steht ein dickes Fragezeichen. Die 28-Jährige laboriert erneut an den Folgen einer Gehirnerschütterung. Schon in der Finalserie der vergangenen Saison fiel die ältere der beiden Sabally-Schwestern aus, nun hat sie wieder Probleme und befindet sich noch in einem genau festgelegten Protokoll der Liga, das über eine Rückkehr entscheidet.

Mit einer Fußverletzung muss derzeit zudem Leonie Fiebich pausieren. Die 26-Jährige, seit Jahren das Gesicht der deutschen Mannschaft, soll aber auf jeden Fall rechtzeitig fit sein. Nyara Sabally hat eine Verletzung bereits überwunden und glänzte zuletzt im Toronto-Trikot mit 17 Punkten gegen Portland. Dort bekam Luisa Geiselsöder erneut keine Einsatzzeit, obwohl sie gesund ist. Liga-Rookie Frieda Bühner hat sich dagegen in die feste Rotation gespielt und dürfte mit viel Selbstvertrauen nach Berlin kommen.

Warum fehlt der Bundestrainer zum Auftakt?

Olaf Lange ist ebenfalls in der WNBA tätig und als Assistenztrainer bei Toronto Tempo angestellt. Deshalb kann der 54-Jährige die ersten Trainingseinheiten nicht selbst leiten, was bei seiner Verpflichtung bereits bekannt war. Lange wird aber dank Zugeständnissen seines Clubs etwas früher als die WNBA-Spielerinnen zur deutschen Mannschaft stoßen und damit einen Großteil der Vorbereitung dabei sein. Bis dahin ist sein Assistent Stefan Möller verantwortlich, Lange per Video immer wieder zugeschaltet.

Wie läuft die Vorbereitung?

Das deutsche Team bestreitet bislang drei Testspiele auf dem Weg nach Berlin. Am 15. August geht es in Ludwigsburg gegen Spanien, das bei der WM auch Gegner in der Vorrunde ist. Am 23. August trifft die DBB-Auswahl in Göttingen auf Ungarn, ehe es am 27. August in Köln bei einer Doppel-Veranstaltung gegen die Türkei geht. Nach dem Spiel der Frauen treffen die deutschen Männer in der Lanxess Arena in der WM-Qualifikation auf die Niederlande.

Wie sind die Aussichten für die Heim-WM?

Das hängt stark davon ab, wer letztlich von den WNBA-Spielerinnen wirklich dabei ist. Stehen alle fünf Stars zur Verfügung, ist das selbstgesteckte Ziel einer Medaille nicht unrealistisch. Allerdings ist die Konkurrenz mit Topteams wie USA, Australien, Frankreich oder Belgien groß.

Wann findet die WM statt?

Die WM findet vom 4. bis 13. September in Berlin statt. Gespielt wird in der Uber Arena und in der Max-Schmeling-Halle. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Spanien (4.), Japan (5.) und Mali (7.). Die ersten drei Teams überstehen die Gruppenphase.

Gibt es noch Tickets?

Noch gibt es Eintrittskarten. Aber die Nachfrage ist bereits sehr groß. Nach Angaben des DBB sind schon mehr als 160.000 Tickets verkauften worden und damit bereits mehr als vor vier Jahren bei der WM in Sydney. Tickets gibt es hier: https://www.eventim.de/artist/fiba-basketball-world-cup/?affiliate=B1W