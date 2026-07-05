Der langjährige Profi freut sich auf Fußball ohne großen Druck: Beim SV Tiefenbach trifft er nicht nur alte Freunde, sondern will den Sport neu genießen.

Dortmund (dpa) – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Niklas Süle hat sich nach dem überraschend frühen Ende seiner Profilaufbahn einem Kreisligisten angeschlossen. Der 30-Jährige wird künftig für den SV Tiefenbach in Baden-Württemberg auflaufen, wie er dem TV-Sender Sky bestätigte. «Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld», sagte Süle.

Beim SV Tiefenbach spielen zwei seiner besten Freunde, «von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist», fügte der ehemalige Champions-League-Sieger an. «Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können.»

Der 49-malige Nationalspieler hatte im Mai sein Karriereende verkündet. Süle spielte in seinen ersten Profi-Jahren bei der TSG 1899 Hoffenheim. Zur Saison 2017/18 wechselte er zum FC Bayern, mit dem er fünfmal deutscher Meister wurde, zweimal den DFB-Pokal und 2020 auch die Champions League gewann. Im Sommer 2022 wechselte Süle zum BVB, wo sein Vertrag zum Ende der Saison 2025/26 auslief.