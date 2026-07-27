Nicht nur Süßkram: Was alles in die Schultüte wandern kann

Schokolade, Lollis, Gummibärchen - sind lecker, aber schnell weg. Damit Erstklässler möglichst lange etwas von ihrer Schultüte haben, sollten sie darin nicht nur Süßes finden. Ideen für Abwechslung.

Leipzig/Köln (dpa/tmn) – Sie ist für die meisten zukünftigen Erstklässler das absolute Highlight: die Schultüte. Oft fast so groß wie das Kind selbst, wird sie gern von der Spitze bis zur Öffnung mit Süßigkeiten gefüllt. Auch wenn das Kinderaugen leuchten lässt, sorgt etwas mehr Ideenreichtum dafür, dass die Freude länger anhält – und nebenbei die Zähne geschont werden.

Denn in den riesigen Kegel muss nicht zwangsläufig nur Essbares wandern. So rät die Verbraucherzentrale Sachsen auch zu überlegen, was die Kinder am ersten Schultag und darüber hinaus begleiten kann: eine bunte Brotdose etwa, eine schöne Trinkflasche, ein Malbuch oder ein Springseil.

Die Initiative ProDente hat noch mehr Ideen für eine nachhaltiger befüllte Schultüte:

Stofftier

Ball

Malkreide

die erste Armbanduhr

Schlüsselanhänger

ein Freundebuch

schöne Stifte

bunte Namensaufkleber für Hefte, Dosen und Co.

Weitere Ideen hat die Initiative in der «Checkliste Schultüte» gesammelt. Dort gibt es Tipps für kleine Geschenke aus verschiedenen Bereichen – etwa zum Basteln oder Spielen. Kleiner Tipp: Um doppelte Geschenke zu vermeiden, am besten mit Oma, Opa und Co. absprechen.

Süßigkeiten gezielt auswählen – und gemeinsam einteilen

Ganz ohne Süßigkeiten geht es natürlich trotzdem nicht. ProDente rät hier, auf eine Auswahl der Lieblingssüßigkeiten des Kindes zu setzen. Außerdem könnten auch zuckerfreie Naschereien in der Tüte landen, diese würde man am «Zahnmännchen»-Siegel erkennen, einem lächelnden Zahn mit weißem Schirm.

Am Ende des Tages werden Schulanfänger trotz aller Vielfalt in den meisten Fällen trotzdem vor einem Berg aus Schokolade, Bonbons und Co. stehen. Die Verbraucherzentrale hat einen Tipp für Eltern: die Süßigkeiten gemeinsam mit dem Schulkind portionieren – damit es auch davon möglichst lange etwas hat.