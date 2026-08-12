Badeunfall
Neunjähriger fällt von Schlauchboot und ertrinkt in See
Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht im Einsatz
Der Neunjährige starb trotz Reanimationsversuchen. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Trotz großem Rettungseinsatz: Für den Jungen, der an einem Strandbad in Hessen mit dem Schlauchboot unterwegs war, gab es keine Hilfe mehr.

Bad Arolsen (dpa) – Ein neun Jahre alter Junge ist im nordhessischen Bad Arolsen von einem Schlauchboot in einen See gefallen und ertrunken. Er sei am Nachmittag sofort untergegangen, teilte die Polizei mit. Nach etwa 40 Minuten sei der Junge leblos im Wasser gefunden und geborgen worden. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos gewesen.

Warum der Junge am Strandbad Twistesee aus dem Schlauchboot fiel, sei bislang unklar, schrieb die Polizei. Auch machte sie keine Angaben dazu, ob er alleine auf dem See unterwegs war. Es habe keine Fremdeinwirkung gegeben, hieß es. Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei seien im Einsatz gewesen.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-520797/1

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