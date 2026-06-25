Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer geht am Wochenende erstmals beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen an den Start. Besonders die Hitze könnte zur Belastungsprobe werden. Die Vorfreude ist dennoch groß.

Ratingen (dpa) – Den größten Respekt dürfte Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer am Wochenende in Ratingen vor der brütenden Hitze haben. Er hoffe, «nicht zu verbrennen», sagt Neugebauer vor seinem Debüt am Samstag (11.00 Uhr) bei dem Meeting vor den Toren Düsseldorfs.

Vor allem der erste der beiden Wettkampftage könnte für die Mehrkampf-Elite bei erwarteten 38 Grad Celsius zur Schwerstarbeit werden. Immerhin ist Neugebauer solche Temperaturen aus seiner Wahlheimat Texas gewohnt. «Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie top für mich ist, weil wenn es richtig heiß ist, dann ist es richtig heiß für alle.»

Neugebauer will in der Hitze «coolen Zehnkampf» zeigen

Im Kampf gegen die Hitze will Neugebauer «genug trinken, genug essen, genug Elektrolyte zu sich nehmen». «Wenn man da einmal so ein bisschen ins Defizit kommt, dann kann es einem schon richtig in den Hintern beißen.»

Für den König der Leichtathleten ist die Premiere bei der traditionsreichen Veranstaltung in Ratingen die Generalprobe für die Europameisterschaften im britischen Birmingham im August und einer der wenigen sportlichen Auftritte in Deutschland. Er wird unter anderem auf den EM-Zweiten Sander Skotheim aus Norwegen treffen.

«Ich freue mich schon mega auf Ratingen», sagt Neugebauer. «Ich habe aber auch Bock, einen coolen Zehnkampf zu absolvieren und mich gut für die EM vorzubereiten», sagt der Modellathlet, der neben Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry inzwischen das Aushängeschild der deutschen Leichtathletik ist.

Neugebauer schwelgt in Erinnerungen

Als Neugebauer am vergangenen Freitag 26 Jahre alt wurde, ließ er sein Lebensjahr mit Fotos auf seinem Instagram-Kanal noch einmal Revue passieren. «Was für ein Jahr voller spaßiger Erinnerungen», schrieb er dazu. Der Gold-Coup bei der WM in Tokio vor gut neun Monaten überstrahlte dabei alles.

Spätestens seitdem steht Neugebauer im Rampenlicht – und zwar nicht nur sportlich. Medientermine hier, Sponsorenevents da. Neugebauer ist gefragt. «Ja, das ist schon nervig, wenn man zu so vielen Partys eingeladen wird», antwortet Neugebauer nicht ganz ernst gemeint auf die Frage, wie er die ganzen Partys und Termine finde. Der Triumph bei der WM sei «echt so ein krasser Moment» gewesen, sagt Neugebauer, der ein Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen in Paris Silber gewann.

Neugebauer spürt weniger Druck

Der Druck nach diesem ersehnten WM-Gold sei «definitiv viel niedriger», betont der Zehnkampf-König. «Einfach nur, weil ich weiß, okay, ich habe das schon mal erreicht. Das ist machbar, ich bin da schon mal durchgegangen. Ich sage auch immer gerne: dass man mit mehr Erfahrung dann immer besser wird.»

Schon jetzt ist Neugebauer der beste deutsche Mehrkämpfer der Geschichte. Bei seinem ersten Zehnkampf des Jahres in Götzis in Österreich vor knapp vier Wochen erzielte er starke 8.730 Punkte und wurde damit knapp hinter dem Schweizer Simon Ehammer Zweiter. Er blieb damit 231 Punkte unter seinem deutschen Rekord, den er vor zwei Jahren in Eugene in den USA aufgestellt hatte.

Für das Meeting in Ratingen, für das im vergangenen Jahr aufgrund der späten WM im September und daraus resultierenden Terminverschiebungen bei anderen großen Meetings kein passendes Zeitfenster gefunden werden konnte, nimmt sich Neugebauer kein konkretes Ziel vor. Zur besonderen Belastungsprobe angesichts der Hitze dürfte das Wochenende aber allemal werden.

Veranstalter wappnen sich

Die Veranstalter haben versucht, sich für die Bedingungen zu wappnen. Es sei ein «umfassendes Hitzeschutzkonzept erarbeitet und entwickelt» worden mit einer «Vielzahl von Maßnahmen», sagt Meetingdirektor Michael Mottl.

Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten habe «oberste Priorität». So sind zusätzliche Schattenbereiche und Wasserstationen, Beregnungsanlagen und viele Ventilatoren vorgesehen. Um die Athletinnen und Athleten zudem vor der Mittagshitze zu schützen, wurde die Mittagspause verlängert.