Will Bayern-Star Michael Olise zu Real Madrid? Die französische Sportzeitung «L'Équipe» spekuliert das riesig auf der Titelseite. Die Münchner können das aus einer Position der Stärke verfolgen.

München (dpa) – Ein spektakuläres Wechselgerücht um Bayern-Star Michael Olise sorgt kurz vor dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft für viel Wirbel. Die französische Sportzeitung «L'Équipe» stellt auf der Titelseite mit einem großen Foto des Flügelspielers eine Verbindung mit Real Madrid her. Demnach soll der 25-jährige Olise seinen Wechselwunsch intern mehrfach geäußert und sich insbesondere bei seinen Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni über deren Club Real Madrid informiert haben. Teamkollege Ibrahima Konaté wechselte in diesem Sommer zu den Königlichen.

Würde eine astronomische Ablösesumme etwas ändern?

Der Marktwert von Olise wird auf rund 150 Millionen Euro taxiert, sein Vertrag beim FC Bayern München ist bis zum 30. Juni 2029 datiert. Der Flügelkünstler war im Sommer 2024 für rund 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Münchnern gewechselt, wo er einer der absoluten Leistungsträger und Stars ist. Die ambitionierten Münchner haben mit Blick auf ihre ehrgeizigen Ziele kein Interesse daran, Olise ziehen zu lassen. Ob eine gigantische Ablösesumme daran etwas ändern könnte?

Nach 17 Toren und 18 Vorlagen in 50 Einsätzen in der Saison 2024/25 gelangen dem Franzosen in der abgelaufenen Spielzeit 25 Treffer und 28 Vorlagen in 57 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister. Von der Club-Führung wurde Olise in der Vergangenheit schon als unverkäuflich erklärt. Eine Ausstiegsklausel soll es in seinem Vertrag nicht geben. Laut dem Bericht soll Bayern-Verteidiger und Nationalteamkollege Dayot Upamecano um einen Verbleib von Olise beim FC Bayern kämpfen.

Real dementierte zuletzt

In Spanien entfachte der Bericht ein großes Medienecho. Im Juni noch bestritt Real, einen Kontakt zu Olise wegen eines Transfers zu haben. Es habe «weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld» gegeben, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit.

Sowohl Real als auch die Bayern seien überzeugt, «dass jedes eventuelle Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den Vereinen selbst geklärt werden muss – gemäß den Grundsätzen der institutionellen Loyalität, die die Beziehungen zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid seit jeher geprägt haben.» Über eine veränderte Situation ist nichts bekannt.

Real-Präsident Florentino Pérez gilt laut dem Bericht als großer Bewunderer von Olise. Nach der WM wollen die Verantwortlichen des Clubs den Transfer angehen. Um den Transfer zu finanzieren und den Kader auszugleichen, wären auch Spielerverkäufe denkbar. Als mögliches Szenario nennt die Zeitung einen Verkauf von Vinícius Júnior.