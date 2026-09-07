Ole Book baute das Aufstiegsteam von Elversberg und verjüngte den Kader von Dortmund. Nun zieren beide Clubs die Bundesliga-Spitze. Und Book ist mittendrin, wenn die Champions League beginnt.

Dortmund (dpa) – Seinen langjährigen Verein hat Ole Book längst nicht vergessen. «Nach unserem Sieg gucke ich dann mal kurz, wie Elversberg gespielt hat. Und dann freue ich mich auch», sagte der Kaderarchitekt von Borussia Dortmund jüngst nach dem 3:2-Erfolg bei Hoffenheim. Der BVB und die furiosen Saarländer haben jeweils sechs Punkte und stehen in der Bundesliga plötzlich beide vor Serienmeister FC Bayern München.

Am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) wird dieser Blick aufs Smartphone nicht nötig sein. Denn während Dortmund und Book zum Start in die neue Saison der Champions League den spanischen FC Villarreal empfangen, ist die SV Elversberg – trotz der zwei überraschenden Ligasiege zum Auftakt – natürlich bislang nicht in der Königsklasse angekommen.

«Etwas mehr Freizeit» für Book

Book steht fünfeinhalb Monate nach Amtsantritt vor seiner Premiere im höchsten europäischen Clubwettbewerb – und ist in Dortmund zum heimlichen Helden des Sommers avanciert. «Das war eine richtig gute Zusammenarbeit. 24/7 – ich weiß gar nicht, ob er einen Tag Urlaub gemacht hat. Den sollte er sich jetzt in den nächsten paar Tagen oder vielleicht auch Wochen nehmen», sagte Trainer Niko Kovac über seinen Sportdirektor.

Book wirkt zwar erleichtert, dass die von den Verpflichtungen von Toptalent Konstantinos Karetsas (18 Jahre), dessen griechischem Landsmann Giannis Konstantelias (23) und Mittelfeld-Organisator Joey Veerman (27) geprägte Transferphase vorbei ist. An Urlaub denkt er derzeit aber nicht. «Jetzt haben wir alle drei Tage ein Spiel, darauf freue ich mich auch total», sagte Book. Immerhin räumte der 40-Jährige ein, dass er in den kommenden Wochen wieder etwas mehr Freizeit haben werde.

Knapp neun Jahre in Spiesen-Elversberg

In den ersten Bundesliga-Wochen ist zu sehen, wie Book gleich zwei starke Bundesliga-Kader gebaut hat. Auch den von Aufsteiger Elversberg, der maßgeblich mit von Book geholten Profis nacheinander Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach verblüffte.

«Ich war mir sicher, dass Elversberg den einen oder anderen überraschen kann, weil sie in den letzten Jahren immer wieder durch Offensivfußball geglänzt haben. Dass es zweimal nacheinander direkt zum Saisonstart ist, hätte ich auch nicht so gedacht», sagte Book über den Bundesliga-Neuling, für den er zwischen 2017 und März 2026 arbeitete. Dann rief sein Herzensclub aus Dortmund und vertraute ihm die Nachfolge von Sebastian Kehl an.

Arsenal-Juwel kommt in letzter Minute

Bisher haben die BVB-Entscheider um Geschäftsführer Lars Ricken diese Entscheidung nicht bereut. Karetsas und Veerman scheinen bestens ins Profil der Dortmunder zu passen. Und auf den monatelangen Ausfall von Konstantelias nach dessen Kreuzbandriss reagierten Book und Ricken kurzerhand mit einer Leihe von Arsenal-Juwel Ethan Nwaneri, der beim großen Comeback bei Hoffenheim das entscheidende 3:2 einleitete.

«Wir sind überzeugt, dass er große Qualitäten hat. Das hat er heute schon bewiesen – und das wird er weiter beweisen», sagte Kovac über den 19-Jährigen, den er drei Tage nach seiner Verpflichtung früh als Joker brachte. Voller Lob äußerte sich Kovac über Book und dessen Wirken in den vergangenen Wochen. «Das war sicherlich schon verdammt viel Arbeit für ihn», sagte Kovac.

Das interne Klima soll sich deutlich verbessert haben, seit Book auf Kehl gefolgt ist. Auch Ricken und Book verstehen sich prächtig. «Großes Kompliment an Ole, der das in Elversberg schon bewiesen hat. Nur weil es zweite Liga war, heißt es nicht, dass man das nicht bei Borussia Dortmund genauso gut kann – ganz im Gegenteil», sagte Ricken in Sinsheim.

Von Liga drei in die Champions League

Alle Verpflichtungen habe man aus voller Überzeugung «und nicht aus Aktionismus» getätigt, fügte Ricken an. «Wir sind glücklich mit den Spielern, die wir haben und sehr glücklich mit den Spielern, die wir halten konnten. Aber unsere Arbeit beginnt erst jetzt», erklärte Book, der mit ruhiger Stimme spricht und sortiert wirkt. Vor etwas mehr als vier Jahren tingelte er mit Elversberg noch durch die Regionalliga, jetzt lenkt er seinen Herzensclub durch Fußball-Europa.

Bereits der alte Kader hat für einen souveränen zweiten Platz in der Bundesliga gereicht. Reichlich Luft nach oben ist dafür in K.o.-Spielen, bei denen Dortmund im DFB-Pokal im Achtelfinale (gegen Leverkusen) und in der Champions League in den Playoffs (gegen Atalanta Bergamo) ausschied. Gegen Villarreal soll die diesjährige Mission in der Königsklasse mit einem Erfolgserlebnis gestartet werden.