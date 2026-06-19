Manuel Neuer steht doch noch einmal bei einem großen Turnier im DFB-Tor. Was er zu seinem möglichen Nachfolger sagt und wie er sein Verhältnis zum zurückgestuften Oliver Baumann sieht.

Winston-Salem (dpa) – Rekordtorhüter Manuel Neuer traut seinem jungen Bayern-Kollegen Jonas Urbig zu, auch in der Fußball-Nationalmannschaft einmal sein Nachfolger zu werden. «Jonas hat alles in der eigenen Hand. Er ist auf einem sehr guten Weg», sagte der 40-jährige Neuer, der nach seinem Rücktritt vom Rücktritt bei der Weltmeisterschaft in Amerika noch einmal die Nummer eins im DFB-Tor ist. Es ist sein fünftes WM-Turnier seit 2010.

«Ich muss auch zu meinen anderen Kollegen sagen, dass sie in ihren Vereinen eine Super-Saison gespielt haben», äußerte Neuer zum Hoffenheimer Oliver Baumann (36) und Alexander Nübel (29) vom VfB Stuttgart. Den 22 Jahre alten Urbig hat Bundestrainer Julian Nagelsmann als Trainingstorwart mitgenommen.

«Olli hat auch eine hervorragende WM-Qualifikation gespielt. Ich habe großen Respekt vor allen Torhütern, die hier mit dabei sind», sagte Neuer. Man gehe sehr gut miteinander um und unterstütze sich im Sinne des Teamerfolgs.

«Jonas ist eine Bereicherung»

Mit Urbig verbindet ihn besonders viel. Beide Torwarte verbringen auch außerhalb der Trainings viel Zeit miteinander. «Jonas und ich kennen uns bestens aus dem Vereinstraining. Jonas ist eine Bereicherung für uns als Mannschaft. Er trainiert auf höchstem Level», sagte Neuer.

«Er gibt Gas auch in Hinsicht seiner Zukunft. Es ist wichtig für ihn, Turnierluft zu schnuppern und die Abläufe kennenzulernen und unser Team zu unterstützen. Ich sehe ihn jetzt nicht als Trainingstorwart, sondern als kompletten Bestandteil unserer Mannschaft», sagte Neuer.

Urbig darf wegen der FIFA-Regularien bei den WM-Spielen allerdings nicht auf der Bank sitzen. Beim FC Bayern wird er von Trainer Vincent Kompany zum Nachfolger von Neuer aufgebaut. Der Kapitän hatte seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert, soll aber weiterhin regelmäßig Spiele an Urbig abgeben.

Neuer äußerte sich in Winston-Salem auch noch einmal zum Verhältnis mit Baumann, der nach der nächsten langwierigen Verletzung von Marc-André ter Stegen zur Nummer eins aufgestiegen war, aber von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM doch wieder zur Nummer zwei zurückgestuft wurde.

Sehr gutes Verhältnis mit Baumann

«Wir arbeiten täglich zusammen und haben ein sehr gutes Verhältnis. Gerade auf dem Platz ist es so, dass man sich gegenseitig unterstützen muss», sagte Neuer. Er berichtete von einem langen Gespräch mit Baumann zum Start der WM-Vorbereitung in Herzogenaurach.

«Wir haben dort über die ganze Entwicklung gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht und offene Worte gefunden», berichtete Neuer ohne Details zu nennen: «Ich denke, dass es Olli herausragend gemacht hat, auch in der Zeit der Qualifikation zum Turnier. Wir wissen, dass wir hier vier gute Torhüter dabeihaben.»