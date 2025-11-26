Neuer Weihbischof für das Bistum Mainz gefunden

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf bekommt Unterstützung: Der künftige Weihbischof hat Wurzeln in Indien. Der Bischof sieht darin ein wichtiges Zeichen.

Mainz (dpa) – Papst Leo XIV. hat einen neuen Weihbischof für das Bistum Mainz ernannt. Pater Joshy George Pottackal wird Nachfolger von Udo Markus Bentz, der Ende 2023 zum neuen Erzbischof von Paderborn ernannt worden war. «Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich eines Tages die Berufung zum Weihbischof erhalte», sagte Pater Joshy bei seiner Vorstellung in Mainz. «Ich bin kein Theoretiker, ich habe keinen Doktortitel.» Er wolle in seinem neuen Amt authentisch bleiben.

Weihbischöfe in der katholischen Kirche sind eine Art Hilfsbischof und unterstützen den Erzbischof oder Bischof bei seinen Aufgaben. In sein Amt eingeführt werden soll Pater Joshy am 15. März 2026 im Mainzer Dom, er wird dabei zugleich zum Bischof geweiht. Er wurde in Indien geboren, 2003 zum Priester geweiht und kam 2004 nach Mainz.

Seit 2004 in Mainz

Seit 2006 arbeitet er für das Bistum Mainz, zunächst als Stadt-Jugendseelsorger. Er sei nicht deutscher Herkunft, besitze aber inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Dies sei ein starkes und wichtiges Zeichen. «Es gibt in dieser Kirche keine Fremden.»

Das Bistum Mainz erstreckt sich über Gebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz, wobei etwa zwei Drittel davon in Hessen liegen. Ende 2024 zählte das Bistum knapp 598.000 Mitglieder, wobei die Zahl in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist.