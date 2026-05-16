Fährt Bayern-Torwart Manuel Neuer doch noch zur WM? Die Frage wird auch direkt nach Übergabe der Meisterschale diskutiert - eine klare Aussage gibt es nicht.

München (dpa) – Manuel Neuer hat ein mögliches Comeback im deutschen Fußball-Nationalteam für die WM im Sommer nach dem letzten Bundesliga-Spieltag nicht mehr ausgeschlossen. «Für mich ist das heute kein Thema», sagte der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München nach dem 5:1 (3:1) gegen den 1. FC Köln bei Sky. «Ich bin da total entspannt. Es ist so, dass wir heute die Meisterschaft feiern. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal-Finale.»

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Neuer für die Weltmeisterschaft in Kanada, USA und Mexiko ins Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückkehren könnte. In den vergangenen Tagen habe es keinen Kontakt zum früheren Bayern-Coach gegeben, berichtete Neuer. «Wir haben das ganze Jahr Kontakt, ganz normal wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch. Da war jetzt nichts Besonderes.»

Matthäus über Neuers möglichen WM-Einsatz: «Eher ja»

Sky-Experte Lothar Matthäus interpretierte die Aussagen, dass die Chancen höher sind, dass Neuer bei der WM dabei ist: «Für mich eher ja, wie nein», sagte Matthäus. «Manuel Neuer ist für mich der beste deutsche Torhüter und die Besten sollten spielen.»

Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison war Neuer nach einer Stunde für seinen Ersatzmann Jonas Urbig ausgewechselt worden. Dies sei auch mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart in Berlin geschehen, sagte der Routinier. «Ich habe etwas gemerkt in der Wade, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen, auch wegen nächster Woche. Deshalb habe ich lieber gesagt, dass ich was spüre.»

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Baumann als sicherer Rückhalt

Der Torwart hatte bis zuletzt immer wieder glaubhaft betont, sein Rücktritt aus der Nationalelf sei in Stein gemeißelt. Verkündet hatte er ihn freilich vor zwei Jahren auch in der Annahme, dass Nagelsmann fortan auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins setzen würde.

Das war tatsächlich der Plan des Bundestrainers, der aber schließlich von immer wieder neuen Verletzungen ter Stegens durchkreuzt wurde. Das eröffnete Stellvertreter Oliver Baumann eine unverhoffte Chance. Der Hoffenheimer war ein sicherer Rückhalt während der gesamten WM-Qualifikation im zweiten Halbjahr 2025 und stieg zur Nummer eins auf.