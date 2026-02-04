Bo Henriksen war nicht zu bekommen, Bo Svensson sagte ab. Nun hat Werder Bremen offenbar einen neuen Trainer gefunden.

Bremen (dpa) – Werder Bremen hat nach der Trennung von Trainer Horst Steffen offenbar einen Nachfolger gefunden. Der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga soll vor einer Einigung mit Daniel Thioune stehen. Zuerst hatte «Bild» berichtet. Laut dem Portal «Deichstube» soll sich der 51-Jährige bereits zu Gesprächen in Bremen aufhalten.

Thioune war im Oktober vergangenen Jahres bei Fortuna Düsseldorf freigestellt worden. Sein Vertrag bei den Rheinländern läuft noch bis 2028 und müsste zunächst aufgelöst werden. Möglicherweise fordert Düsseldorf eine Ablösesumme für Thioune.

Thioune kann Abstiegskampf

Zuvor war es Werder nicht gelungen, einen der beiden Wunschkandidaten Bo Henriksen und Bo Svensson zu verpflichten. Bei Henriksen legte offenbar Mainz sein Veto ein, wollte den vertraglich noch gebundenen Dänen nicht zu einem Konkurrenten ziehen lassen. Svensson lehnte Berichten zufolge die Bremer Offerte ab.

Dass Thioune eine Mannschaft im Abstiegskampf retten kann, hat er 2022 in Düsseldorf gezeigt. Im Februar übernahm Thioune den Traditionsclub auf Platz 15, beendete die Saison im gesicherten Mittelfeld. Ein Jahr später führte Thioune die Mannschaft auf Platz vier der 2. Bundesliga und scheiterte weitere zwölf Monate darauf erst in der Relegation am Aufstieg.