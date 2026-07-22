Vor wenigen Jahren kostete er noch 30 Millionen Euro. Jetzt kriegt ihn der HSV ablösefrei. Der erste neue Stürmer ist da.

Hamburg (dpa) – Der Hamburger SV hat bei seiner Stürmersuche einen ersten Erfolg vermeldet. Der Fußball-Bundesligist verpflichtet den 27-jährigen Patson Daka ablösefrei von Leicester City. Nach einem erfolgreichen Medizincheck in Hamburg ist der Nationalspieler Sambias bereits im Trainingslager des HSV in Österreich angekommen.

«Er bringt sowohl mit als auch gegen den Ball eine hohe Leistungsbereitschaft mit und stellt sich als Teamplayer konsequent in den Dienst der Mannschaft. Gleichzeitig verfügt er über viel Erfahrung auf internationalem Niveau», sagte die Hamburger Sportvorständin Kathleen Krüger.

Daka war 2021 für rund 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum damaligen englischen Pokalsieger gewechselt. In seiner Zeit in Leicester stieg er mit dem Club zweimal aus der Premier League und in diesem Jahr sogar aus der zweiten englischen Liga ab. Danach endete sein Vertrag.

In Hamburg soll der schnelle Angreifer eine der Lücken schließen, die die Abgänge von Robert Glatzel (VfL Wolfsburg), Ransford Königsdörffer (Mainz 05) und Damion Downs (FC Southampton) gerissen haben. Der HSV sucht für die neue Saison noch mindestens einen weiteren Stürmer.