Fünf Jugendliche, fünf Schicksale: Die Neuauflage von «Club der roten Bänder» zeigt, wie Freundschaft in schwierigen Zeiten Halt geben kann.

Köln (dpa) – Fünf Jugendliche, fünf Krankheiten, eine Freundschaft: In der Neuauflage der preisgekrönten Serie «Club der roten Bänder» leisten Cast und Crew ganze Arbeit. Die Figuren berühren, auch weil sie sich nicht auf ihr Schicksal reduzieren lassen (wollen).

Worum geht es?

Fünf Teenager lernen sich im Albertus Klinikum in Köln kennen. Jeder von ihnen kämpft gegen ein anderes Schicksal: Yannik (Yoran Leicher) wird im Sportunterricht von einem Ball im Gesicht getroffen und sieht daraufhin nichts mehr. Die MRT-Diagnose schockt den 16-Jährigen und seine Eltern.

Die zum Teil im Heim aufgewachsene Charlie (Greta Krämer) ist bipolar und wechselt zwischen manischen und depressiven Phasen. Das führt so weit, dass sie von einem fahrenden Zug springt und sich dabei schwer verletzt – und auch andere ungewollt in Gefahr bringt.

Elias (Voicu Dumitras) lebt seit seiner Kindheit mit einer schweren Niereninsuffizienz, sitzt im Rollstuhl und muss regelmäßig zur Dialyse. Der künstlerisch begabte Teenager verliert immer mehr den Lebensmut und trifft kurz vor seinem 18. Geburtstag eine schwerwiegende Entscheidung.

Die lebensfrohe und an Leukämie erkrankte Nora (Mariama Jobe) beginnt gerade ihre Behandlung. Sie träumt vom Partyurlaub mit ihren Freundinnen auf Ibiza und verdrängt den Ernst der Lage, bis ihr die Ärzte ihre Überlebenschancen mitteilen.

Auch Philipp (Jona Levin Nicolai) will am liebsten verdrängen, dass er regelmäßig Panikattacken bekommt. Seinen Freunden gegenüber markiert er den starken Mann, mobbt andere und gibt vor, statt in der Klinik im Urlaub in New York zu sein.

Die fünf unterschiedlichen Charaktere freunden sich an, gründen den «Club der roten Bänder», auf den sie durch ein Buch aufmerksam werden, und unterstützen sich gegenseitig in einer Weise, die ans Herz geht.

Wer kam auf die Idee?

Der Stoff basiert auf der spanischen Serie «Polseres vermelles» (2011-2013) von Albert Espinosa, der selbst als Jugendlicher zehn Jahre lang wegen Krebs im Krankenhaus lag. VOX adaptierte die Idee. Die drei Staffeln (2015-2017) und die Kino-Vorgeschichte «Club der roten Bänder – Wie alles begann» (2019) bekamen vorwiegend gute Kritiken und sammelten mehrere Preise, darunter den Deutschen Fernsehpreis und den International Emmy Kids Award. Kein Wunder also, dass sich RTL nun für eine Neuauflage entschied.

Wer spielt die schwer kranken Jugendlichen?

Wie damals besetzten die Macher die Serie mit jungen und unverbrauchten Gesichtern. Yannik, der Gründer des Clubs, wird von Yoran Leicher gespielt, der bereits im Antikriegsfilm «Der Tiger» zu sehen war.

«Es ist einfach ein tolles Projekt, das ein Beitrag für diese Welt sein kann, weil es um existenzielle, wichtige Themen geht und Hoffnung und Kraft schenken kann», sagte der 21-Jährige aus dem Westerwald der dpa.

Einen Jugendlichen zu spielen, der nicht mehr sehen kann, war für ihn eine besondere Herausforderung. «Es ist schwer. Als würde man das Schauspielern neu lernen ... Es war eine unglaublich tolle Herausforderung als Schauspieler.»

Greta Krämer (Charlie) spielte im vergangenen Jahr eine der Hauptrollen im Drama «In die Sonne schauen», das als deutscher Beitrag für die Oscar-Verleihung vorgeschlagen wurde und beim Deutschen Filmpreis zehn Preise gewann. Jona Levin Nicolai (Philipp) wurde schon in zahlreichen Krimiserien und Fernsehfilmen besetzt.

Mariama Jobe (Nora) war Teil der Disney-Serie «Die Drei !!!» und Voicu Dumitraş (Elias) spielte als Kind in der deutsch-rumänischen HBO-Originalserie «Hackerville» mit.

Was wurde aus den Darstellern der Ursprungsserie?

Für den jungen Cast diente «Der Club der roten Bänder» vor rund zehn Jahren als Sprungbrett. Vor allem Damian Hardung (27), der den krebskranken Jonas spielte, ist derzeit gefragt. Neben der Hauptrolle in der Erfolgsromanze «Maxton Hall» (in diesem Herbst läuft die dritte und letzte Staffel bei Amazon Prime Video) ist der Kölner bald in der Verfilmung des Juli-Zeh-Bestsellers «Corpus Delicti» zu sehen.

Auch die weiteren Club-Mitglieder setzten ihre Karriere in der Fernsehwelt fort: Luise Befort («Wir sind die Welle»), Timur Bartels («Manta Manta – Zwoter Teil»), Tim Oliver Schultz («Alpentod – Ein Bergland-Krimi»), Ivo Kortlang (spielte im Spin-off «Tonis Welt» erneut den Asperger-Patienten Toni) und Nick Julius Schuck (fungiert für die neuen Folgen als Junior Producer).

Lohnt sich der «Club der roten Bänder – Die neue Generation»?

Definitiv. Denn es geht um eine Frage, mit der sich auch Erwachsene beschäftigen können. Wie hätte man reagiert, wenn das Leben in der wohl prägendsten Phase und Blütezeit völlig aus dem Takt geraten wäre? Keine Feiern, Ferien und Flirts, sondern Therapien, Tabletten und Traumata. Wäre man daran zerbrochen? Oder hätte man gegen den Kontrollverlust angekämpft?

Dass vermutlich auch Tränen auf dem Sofa fließen werden, liegt vor allem an den authentischen Charakteren und deren Freundschaft, durch die die schwer kranken Teenager neuen Lebensmut bekommen. Wie sich das Quintett körperlich und mental unterstützt, geht ans Herz.

In einer Szene auf dem Krankenhausdach schreien die fünf ihren Frust über ihr Schicksal nur so heraus. Es ist auch für Yannik-Darsteller Leicher eine der emotionalsten Szenen der Serie. «Gleichzeitig gibt es auch lustige Momente, aber im Schatten der Krisen und Krankheiten. Es geht fast immer um Lachen und Weinen».

Das Drehbuch-Team um Adrian Spring und Kirsten Loose schafft es, die Charaktere greifbar und tiefgründig einzuführen, sodass das Publikum schnell eine emotionale Bindung aufbauen kann. Erfrischend auch, wie beiläufig eine queere Liebesgeschichte erzählt wird. Die Musik von Billie Eilish, Sia oder Zoe Wees rundet die emotionale Achterbahnfahrt perfekt ab.