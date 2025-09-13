Manuel Neuers Berater heizt die Spekulationen über eine Rückkehr des Ex-Weltmeisters ins Nationalteam an. Doch dazu wird es nicht kommen, betont der Bayern-Keeper. Lothar Matthäus ist überrascht.

München (dpa) – Manuel Neuer hat wieder aufgekommene Spekulationen über ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft für die WM 2026 beendet. «Aber Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen», sagte der Torwart des FC Bayern nach dem 5:0 gegen den Hamburger SV bei Sky. Auf die Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, antwortete der Weltmeister von 2014 ohne zu zögern: «Ja.»

Ausgerechnet Neuers Berater Thomas Kroth hatte jüngst mit Aussagen bei den Fans Hoffnungen auf eine Rückkehr des langjährigen DFB-Kapitäns geweckt. «Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen», sagte Kroth der «Frankfurter Rundschau».

Neuer, der zum Zeitpunkt der WM in den USA, Kanada und Mexiko 40 Jahre alt sein wird, erklärte angesprochen auf die Berater-Aussagen: «Wir haben nicht darüber gesprochen.»

Matthäus ist überrascht

Sky-Experte Lothar Matthäus war von der klaren Aussage des Bayern-Torwarts überrascht. Sich selbst die Möglichkeit für ein Comeback zu nehmen, zeige zwar «klare Kante», sagte der Rekord-Nationalspieler: «Andererseits wäre es für ihn nochmal eine Chance gewesen, auf der Weltbühne sich zu zeigen.»

Eine WM-Teilnahme von Neuer sei nun nahezu ausgeschlossen. «Da kann ihn ganz Deutschland bitten – aber er hat nein gesagt», äußerte Matthäus. Der 64-Jährige findet es schade, denn: «Er hat einen Hänger gehabt nach seiner Verletzung, aber zurzeit spielt er wieder Weltklasse.»

Aktuell ist Oliver Baumann die Nummer 1

Der 39 Jahre alte Neuer hatte seine Nationalmannschaftskarriere im vergangenen Jahr nach der Heim-EM eigentlich beendet. Sein Nachfolger, Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen, fällt nach einer Rückenoperation monatelang aus. Beim FC Barcelona droht ihm nach Jahren als Stammtorhüter nur die Reservistenrolle.

Für die Qualifikationsspiele bis November hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Hoffenheimer Oliver Baumann zur Nummer eins ernannt. Der 35-Jährige hatte ter Stegen auch schon nach dessen Knieoperation vertreten, durch die er insgesamt sechs Länderspiele in der Nations League verpasst hatte.