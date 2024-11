Nintendo bringt Musik-App mit Videospiel-Songs

Didüttdüdütt! Wer die Songs aus Nintendos digitalen Welten auch unterwegs auf dem Smartphone hören will, kann das jetzt mit einer neuen App tun.

Berlin (dpa/tmn). Wer einst «Super Mario Land» auf dem Gameboy spielte, hat die Musik zum Hüpfen und Rennen tief ins Gehirn eingebrannt. Und auch was Nintendo in den Jahren danach für diverse Spielgeräte veröffentlicht hat, geizt nicht gerade mit ikonischer Musik. Wer die Songs von Mario, Animal Crossing oder Zelda unterwegs auf dem Smartphone hören will, kann das nun mit der kostenlosen App Nintendo Music (Android/iOS) tun.

Voraussetzung: ein Nintendo-Account und ein Abo von Nintendo Switch Online (19,99 Euro/Jahr, 7,99 Euro/90 Tage, 3,99 Euro/30 Tage). Der Zugang zur App ist laut Nintendo auch schon mit der kostenlosen Testversion von Nintendo Switch Online für 7 Tage möglich.

Im Katalog finden sich die Soundtracks unter anderem von:

Metroid Prime

Splatoon 3

Nintendogs

Super Mario Odyssey

Super Mario Bros.

Kirby's Dream Land

Mario Kart 8 Deluxe

Donkey Kong Country

Starfox 64

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Pikmin 4

Die Songs können wahlweise gestreamt oder heruntergeladen werden. Man kann auch eigenen Playlisten anlegen und sie mit Freunden teilen. Und wer keine Spoiler mag und ein Spiel vielleicht noch nicht durchgespielt hat, kann auch Soundtracks ausblenden, die vielleicht den Spielverlauf verraten würden.