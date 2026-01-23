Washington
Neue US-Firma für Tiktok offiziell gegründet
Monika Skolimowska. DPA

Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von Tiktok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Als bisheriger Eigentümer behält der in China ansässige Konzern Bytedance einen Anteil von knapp 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS, wie die Videoplattform mitteilte.

