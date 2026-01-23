Washington Neue US-Firma für Tiktok offiziell gegründet dpa 23.01.2026, 02:12 Uhr

i Tiktok Monika Skolimowska. DPA

Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von Tiktok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Als bisheriger Eigentümer behält der in China ansässige Konzern Bytedance einen Anteil von knapp 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS, wie die Videoplattform mitteilte.

Washington (dpa) – Das wegen Sorgen um den Einfluss Chinas monatelang vom Aus bedrohte US-Geschäft von Tiktok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Als bisheriger Eigentümer behält der in China ansässige Konzern Bytedance einen Anteil von knapp 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS, wie die Videoplattform mitteilte. © dpa-infocom, dpa:260123-930-584455/1







Artikel teilen

Artikel teilen