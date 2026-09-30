Eine neue Version des Fritzbox-Betriebssystems bringt Filterlisten gegen Werbung und Tracking direkt auf den Router. Was Nutzende noch erwartet - und welche Fritzboxen das Update erhalten.

Berlin (dpa/tmn) – Neue Features für Fritzboxen sind da: Hersteller Fritz hat begonnen, die jüngste Version (8.50) seines Router-Betriebssystems FritzOS zu verteilen. Neu sind unter anderem die Möglichkeit, unerwünschte Internetseiten oder Tracker mittels DNS-Filterlisten direkt im Router fürs ganze Netzwerk zu sperren, eine automatische Datenpriorisierung für Gaming und Homeoffice sowie verbesserte Smarthome-Funktionen.

Die Fritzbox 7690 ist der erste Fritz-Router, der nun FritzOS 8.50 erhält – und zwar vollautomatisch, wenn die Auto-Update-Funktion aktiviert ist. Ansonsten ruft man im Browser das Einstellungsmenü über die Adresse «fritz.box» auf, geht zu «System/Update» und wählt «Neues FritzOS suchen». Dann sollte die Fritzbox die Software-Aktualisierung finden und man kann «Update starten» auswählen.

Welche Fritzboxen sind beim Update dabei?

In den nächsten Wochen sollen nach und nach auch FritzOS-Aktualisierungen auf die Version 8.50 für weitere Router und Repeater des Herstellers folgen. Bestätigt ist bereits die Fritzbox 5690 Pro. Darüber hinaus wird es sich wohl erst einmal um die Geräte handeln, für die es auch schon Beta-Versionen des neuen Betriebssystems zum Ausprobieren (Fritz-Labor) gab:

Fritzbox 4690

Fritzbox 4050

Fritzbox 5590 Fiber

Fritzbox 5690

Fritzbox 5690 XGS

Fritzbox 6690 Cable

Fritzbox 6670 Cable

Fritzbox 6660 Cable

Fritzbox 6850 5G

Fritzbox 6850 5G V2

Fritzbox 6850 4G

Fritzbox 6850 LTE

Fritzbox 7690

Fritzbox 7630

Fritzbox 7590 AX

Fritzbox 7590

Fritzbox 7530 AX



Im Detail bietet FritzOS 8.50 folgende neue Features:

Filterlisten gegen Tracking, Phishing & Co

Über DNS-basierte Filterlisten können Werbung, Tracker oder bösartige Webseiten für alle Geräte im heimischen Netzwerk (WLAN und LAN) geblockt werden. Die dafür nötigen, öffentlichen Filterlisten werden von der Internet-Community gepflegt und lassen sich kostenlos einbinden und nutzen.

Bisher konnte nur eine Kinder- und Jugendschutz-Filterliste (BPjM-Modul) aktiviert werden. Weitere Seiten, die gesperrt werden sollten, mussten manuell eingetragen werden.

Bessere Verbindung im Homeoffice und beim Gaming

Sogenannte Echtzeitanwendungen wie Videotelefonie oder Onlinegames werden erkannt und die Fritzbox bevorzugt deren Datenverkehr, damit es möglichst nicht zu Aussetzern oder Verbindungsabbrüchen kommt.

Automatisches Umschalten von Festnetz auf Mobilfunk

Fritzboxen mit Anschlussmöglichkeit für ein externes 4G- oder 5G-Mobilfunkmodem können beim Ausfall des Festnetz-Internets automatisch auf Mobilfunk-Internet umschalten, damit man möglichst durchgängig online ist. Diese Funktion nennt sich Failsafe.

Wichtige Statusinfos zum Router zentral in der App

Der Status von Internet, WLAN, Telefonie und Smarthome sowie Hinweise, Empfehlungen und Hilfestellungen bei möglichen Konfigurationsproblemen werden direkt auf dem Startbildschirm der MyFritz-App angezeigt.

Mehr Auslöser für Smarthome-Automatisierungen

Neue vorgefertigte Routinen sind verfügbar, dabei sind mehrere Auslöser pro Routine möglich. Ein neuer Auslöser ist etwa eine Zonenverwaltung, um Automatisierungen daran zu knüpfen, ob etwa Menschen daheim sind oder nicht (Geofencing).

Und die smarten Steckdosen Energy 200 und 210 von Fritz können sich nun selbst abschalten, wenn eine vordefinierte Leistungsaufnahme überschritten wird. Zudem sollen sich Automatisierungen für die Steckdosen nun leichter einrichten lassen.

Matter-Standard als Smarthome-Extra für eine Fritzbox

Die Fritzbox 5690 Pro soll nach dem Update zudem als Brücke (Bridge) für Geräte dienen, die den Smarthome-Standard Matter beherrschen. Dadurch lassen sich Matter-Geräte verschiedenster Hersteller in bestehende Matter-Netzwerke von Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden. Auch die Sprachsteuerung der jeweiligen Anbieter soll dabei nutzbar sein.