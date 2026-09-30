Berlin (dpa/tmn) – Neue Features für Fritzboxen sind da: Hersteller Fritz hat begonnen, die jüngste Version (8.50) seines Router-Betriebssystems FritzOS zu verteilen. Neu sind unter anderem die Möglichkeit, unerwünschte Internetseiten oder Tracker mittels DNS-Filterlisten direkt im Router fürs ganze Netzwerk zu sperren, eine automatische Datenpriorisierung für Gaming und Homeoffice sowie verbesserte Smarthome-Funktionen.
Die Fritzbox 7690 ist der erste Fritz-Router, der nun FritzOS 8.50 erhält – und zwar vollautomatisch, wenn die Auto-Update-Funktion aktiviert ist. Ansonsten ruft man im Browser das Einstellungsmenü über die Adresse «fritz.box» auf, geht zu «System/Update» und wählt «Neues FritzOS suchen». Dann sollte die Fritzbox die Software-Aktualisierung finden und man kann «Update starten» auswählen.
Welche Fritzboxen sind beim Update dabei?
In den nächsten Wochen sollen nach und nach auch FritzOS-Aktualisierungen auf die Version 8.50 für weitere Router und Repeater des Herstellers folgen. Bestätigt ist bereits die Fritzbox 5690 Pro. Darüber hinaus wird es sich wohl erst einmal um die Geräte handeln, für die es auch schon Beta-Versionen des neuen Betriebssystems zum Ausprobieren (Fritz-Labor) gab:
- Fritzbox 4690
- Fritzbox 4050
- Fritzbox 5590 Fiber
- Fritzbox 5690
- Fritzbox 5690 XGS
- Fritzbox 6690 Cable
- Fritzbox 6670 Cable
- Fritzbox 6660 Cable
- Fritzbox 6850 5G
- Fritzbox 6850 5G V2
- Fritzbox 6850 4G
- Fritzbox 6850 LTE
- Fritzbox 7690
- Fritzbox 7630
- Fritzbox 7590 AX
- Fritzbox 7590
- Fritzbox 7530 AX
Im Detail bietet FritzOS 8.50 folgende neue Features:
Filterlisten gegen Tracking, Phishing & Co
Über DNS-basierte Filterlisten können Werbung, Tracker oder bösartige Webseiten für alle Geräte im heimischen Netzwerk (WLAN und LAN) geblockt werden. Die dafür nötigen, öffentlichen Filterlisten werden von der Internet-Community gepflegt und lassen sich kostenlos einbinden und nutzen.
Bisher konnte nur eine Kinder- und Jugendschutz-Filterliste (BPjM-Modul) aktiviert werden. Weitere Seiten, die gesperrt werden sollten, mussten manuell eingetragen werden.
Bessere Verbindung im Homeoffice und beim Gaming
Sogenannte Echtzeitanwendungen wie Videotelefonie oder Onlinegames werden erkannt und die Fritzbox bevorzugt deren Datenverkehr, damit es möglichst nicht zu Aussetzern oder Verbindungsabbrüchen kommt.
Automatisches Umschalten von Festnetz auf Mobilfunk
Fritzboxen mit Anschlussmöglichkeit für ein externes 4G- oder 5G-Mobilfunkmodem können beim Ausfall des Festnetz-Internets automatisch auf Mobilfunk-Internet umschalten, damit man möglichst durchgängig online ist. Diese Funktion nennt sich Failsafe.
Wichtige Statusinfos zum Router zentral in der App
Der Status von Internet, WLAN, Telefonie und Smarthome sowie Hinweise, Empfehlungen und Hilfestellungen bei möglichen Konfigurationsproblemen werden direkt auf dem Startbildschirm der MyFritz-App angezeigt.
Mehr Auslöser für Smarthome-Automatisierungen
Neue vorgefertigte Routinen sind verfügbar, dabei sind mehrere Auslöser pro Routine möglich. Ein neuer Auslöser ist etwa eine Zonenverwaltung, um Automatisierungen daran zu knüpfen, ob etwa Menschen daheim sind oder nicht (Geofencing).
Und die smarten Steckdosen Energy 200 und 210 von Fritz können sich nun selbst abschalten, wenn eine vordefinierte Leistungsaufnahme überschritten wird. Zudem sollen sich Automatisierungen für die Steckdosen nun leichter einrichten lassen.
Matter-Standard als Smarthome-Extra für eine Fritzbox
Die Fritzbox 5690 Pro soll nach dem Update zudem als Brücke (Bridge) für Geräte dienen, die den Smarthome-Standard Matter beherrschen. Dadurch lassen sich Matter-Geräte verschiedenster Hersteller in bestehende Matter-Netzwerke von Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden. Auch die Sprachsteuerung der jeweiligen Anbieter soll dabei nutzbar sein.
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