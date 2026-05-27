Mercedes sortiert die Motorenpalette für die AMG-Versionen des GLC neu: Die Vierzylinder mit und ohne Plug-in-Baustein fallen weg und stattdessen gibt es als GLC 53 jetzt einen soliden Sechszylinder.

Affalterbach (dpa/tmn) – Von wegen «Vier gewinnt»: Zumindest bei AMG konnten sich die Mercedes-Kunden nie so recht mit den Vierzylindern anfreunden, selbst wenn sie durch einen Plug-in-Hybrid in ungeahnte Leistungssphären katapultiert wurden.

Daraus ziehen die schnellen Schwaben jetzt erste Konsequenzen, setzen stattdessen auf «sechs Richtige» und bringen im GLC 53 einen aufgeladenen Sechszylinder zurück. Die neue und aktuell einzige AMG-Variante in dieser SUV-Baureihe kann zu Preisen ab 85.287 Euro mit steilem Heck und für 2.500 Euro mehr auch als Coupé bestellt werden, teilt der Hersteller mit. Die Auslieferung könnte ab dem Sommer beginnen.

3-Liter-Turbo-Motor geht mit bis zu 650 Nm zur Sache

Der drei Liter große Turbo-Motor erreicht laut AMG 330 kW/449 PS und geht mit bis zu 640 Nm zur Sache. Das reicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,2 Sekunden und bei Vollgas für bis zu 270 km/h.

Dabei verbraucht der auch optisch noch einmal nachgeschärfte Geländewagen zwischen 9,2 und 9,9 Litern und kommt so auf einen CO2-Ausstoß von 202 bis 229 g/km.

Bei der Weiterentwicklung des Motors hat AMG nicht nur auf mehr Leistung geachtet, sondern auch das Drehzahlniveau angehoben und noch einmal am Auspuffsound gefeilt.