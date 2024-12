Letzte Rettung: Transmitter verbindet Telefon und Autoradio

Bei alten Autos sucht man am Radio nicht nur Bluetooth vergeblich. Oft gibt es nicht mal einen Eingang, um Musik per Kabel vom Telefon ans Radio zu senden. Dann ist guter Rat... gar nicht so teuer.

Berlin (dpa/tmn) – Wollen Autofahrer ihre Musik vom Smartphone aufs Autoradio bringen, funktioniert das im Zweifel immer mit einem sogenannten FM-Transmitter. Dabei handelt es sich um einen kleinen Sender, der die Musik auf einer UKW-Frequenz ans Radio überträgt.

Besonders interessant ist so ein Transmitter für Besitzerinnen und Besitzer eines Young- oder Oldtimers mit einem schönen alten Radio, das aber keinerlei Anschlüsse bietet.

Die Lösung kostet keine 20 Euro

Brauchbare FM-Transmitter gibt es schon für unter 20 Euro, berichtet die Fachzeitschrift «connect». Die Transmitter werden vor allem per Bluetooth, teils auch per USB oder Klinkenkabel (Aux) mit dem Smartphone verbunden, und beziehen ihren Strom meist direkt aus der 12-Volt-Steckdose des Autos.

Die UKW-Frequenz, auf der der Transmitter ans Autoradio überträgt, lässt sich frei einstellen. Am besten wählt man eine Frequenz aus einem Bereich, der – zumindest regional – nicht großflächig genutzt wird. Eine bundesweite Liste von UKW-Rundfunksendern findet sich etwa auf Wikipedia. Bei Übertragungsproblemen, Verzerrungen oder Störgeräuschen sollte man andere Frequenzen ausprobieren.

Wichtige Features von FM-Transmittern

Bei der Auswahl eines FM-Transmitters rät «connect», je nach Bedarf auf diese Features zu achten:

- Freisprecheinrichtung: Viele FM-Transmitter ermöglichen das Telefonieren über die Autolautsprecher. Es muss nur noch ein Mikrofon an das Gerät angeschlossen werden.

- USB-Anschlüsse: Sind Transmitter damit ausgestattet, kann man nicht nur den Smartphone-Akku während der Fahrt aufladen (möglichst 2 Ampere Stromstärke pro zu ladendem Gerät bei 5 Volt Stromspannung), sondern beispielsweise oft auch Musik von USB-Speichersticks abspielen.

- Abseits vom Transmitter ist in jedem Fall eine Halterung fürs Smartphone sinnvoll, die per Saugnapf an die Windschutzscheibe kommt, an den Lüftungsauslässen befestigt oder am Armaturenbrett verklebt wird. Das Smartphone selbst wird dann entweder in die Halterung geklemmt oder bekommt eine Metallplatte auf die Rückseite geklebt, die magnetisch an die Halterung andockt.