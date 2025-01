Lenovo: Notebook mit vergrößerbarem Bildschirm kommt

Las Vegas/Berlin (dpa/tmn) – Vor zwei Jahren hatte Lenovo ein Konzept-Notebook mit einem in vertikaler Richtung vergrößerbarem Display vorgestellt. Nun zeigt das Unternehmen das fast fertige Thinkbook Plus Gen 6 Rollable auf der Technik-Messe CES in Las Vegas (bis 10. Januar). Es soll im Sommer auf den Markt kommen.

Das Thinkbook kann seinen Displayrahmen per Tastendruck oder Handgeste nach oben ausfahren. Dabei vergrößert sich das rollbare OLED-Panel von 14 auf 16,7 Zoll. Das entspricht einem Zugewinn an Bildschirmfläche von rund 50 Prozent und soll das gleichzeitige Arbeiten mit vielen Dokumenten, Tabellen oder Programmfenstern erleichtern.

In dem knapp zwei Zentimeter dicken und 1,7 Kilogramm schweren Thinkbook Plus Gen 6 Rollable sollen Core-Ultra-Prozessoren von Intel arbeiten. Außerdem sind Wi-Fi 7 und die Thunderbolt-4-Schnittstelle an Bord. Die Helligkeit des 120-Hertz-Displays wird mit bis zu 400 Nits angegeben.

Legion Go S macht den Steam Decks Konkurrenz

Im Messegepäck hat Lenovo aber nicht nur Computer zum Arbeiten, sondern auch neue Handhelds zum Spielen. Erstmals setzt der Hersteller dabei nicht auf Windows als Betriebssystem: Die neue mobile Konsole Legion Go S gibt es auch in einer Steam-OS-Version. Sie macht den Handhelds von Valves Spieleplattform Steam, den Steam Decks, Konkurrenz.

Die Legion Go S hat ein 8 Zoll großes 120-Hertz-LCD-Display (1.900 mal 1.200 Pixel) im 16:10-Format, das bis zu 500 Nits hell leuchten soll. Als Prozessoren kommen verschiedene AMD-Prozessoren bis hin zum Ryzen Z1 Extreme zum Einsatz.

Der Arbeitsspeicher (LPDDR5X-RAM) ist bis zu 32 Gigabyte (GB) groß, der SSD-Speicher (PCIe Gen4) bis zu 1.000 GB. Verkauft wird die Lenovo Legion Go S in der Steam-OS-Version ab Mai zu Preisen ab 500 US-Dollar (rund 483 Euro).