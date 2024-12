Groß, größer, grenzenlos: 3 tolle Open-World-Rollenspiele

Berlin (dpa/tmn) - «Pokemon», «Dragon Age» oder «Final Fantasy»: Videogames sind ohne das Genre der Open-World-Rollenspiele heute undenkbar. Die Fans tauchen ein in fremde Welten, besiegen Drachen und Monster, um dem Alltag zu entfliehen. Die riesigen Open-World-Rollenspiele bieten wochenlangen, anspruchsvollen Spielspaß mit spannenden Storys.

Mit «Fallout 4», «Baldur's Gate 3» und dem bei den Game Awards 2024 zum besten Rollenspiel des Jahres gewählten «Metaphor: ReFantazio» kommen hier drei Genre-Vertreter, die unbedingt spielenswert sind:

«Fallout 4»

Die Spielereihe «Fallout» von Bethesda ist ein Klassiker. Seit Ende der 1990er Jahre erzählen die Spiele schwarz-humorige Geschichten aus der Postapokalypse. Vorläufiger Höhepunkt ist das Open-World-Rollenspiel «Fallout 4», das sich seit seinem Erscheinen mehr als 25 Millionen Mal verkauft hat. Zuletzt zeigte die erfolgreiche Verfilmung als gleichnamige Amazon Prime-Serie, dass «Fallout» auch fast zehn Jahre nach dem Erscheinen nichts von seinem Reiz verloren hat.

«Fallout 4» spielt Jahrzehnte nach dem großen Atom-Knall. Einige Überlebende haben sich in sogenannten Vaults unter der Erde verkrochen, andere vegetieren auf der Oberfläche herum und schlagen sich mit Banden, Mutanten und menschenfressenden Ghouls herum. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Vault-Bewohners, der auf der Oberfläche nach seiner entführten Familie sucht.

«Fallout 4» bietet alles, was ein großes Open-World-Rollenspiel ausmacht. Die Spieler kämpfen im Stil eines Ego-Shooters gegen zahlreiche Gefahren in einer riesigen Spielwelt, werden widerstandsfähiger und rüsten sich mit Waffen auf. Später können sie sogar kleine Siedlungen gründen.

Es geht robust zur Sache. Im Kampf fliegen schon mal Köpfe und Gliedmaßen durch die Gegend. Trotz der düsteren Ausgangslage bleibt aber immer eine große Portion schwarzer Humor erhalten. Es ist ein schräger wie unterhaltsamer Mix aus «Mad Max» und Monty Python, der monatelangen Spielspaß garantiert.

Spielenswert weil: ein zeitlos guter Klassiker. Die spielerischen Möglichkeiten sind enorm: Zahlreiche Geschichten und die große Spielwelt laden zum Entdecken und Erkunden ein. Ein makabrer, herausragender Rollenspieltraum.

«Fallout 4», Bethesda/Microsoft für Windows, PS4/5, Xbox One/Series. USK ab 18.

«Baldur's Gate 3»

Das Open-World-Rollenspiel «Baldur's Gate 3» von den Larian Studios ist ein Phänomen. Erstmals 2020 als Early-Access-Game veröffentlicht, sammelte das Spiel viele Pluspunkte bei Presse und Fans. Bis zur offiziellen Veröffentlichung 2023 wurde das Spiel an vielen Stellen verbessert, bis es schließlich zu einem der umfangreichsten und besten Rollenspiele des Jahres wurde. Inzwischen hat es sich über 15 Millionen Mal verkauft und einige Preise eingeheimst.

«Baldur's Gate 3» basiert auf dem Regelwerk des Pen-&-Paper-Rollenspiels «Dungeons and Dragons». Die Spieler stranden an einer Küste und müssen sich nicht nur mit einem Parasiten in ihrem Kopf herumschlagen, sondern auch mit einer unheimlichen Macht, die das Land bedroht.

Zusammen mit computergesteuerten Helfern oder online mit einer Gruppe menschlicher Mitspieler stürzen sich die Fans in ein episches Abenteuer, dass von Umfang und Spielwitz so manche Konkurrenz in den Schatten stellt.

Die Spieler erkunden in «Baldur's Gate 3» aus der Vogelperspektive die geheimnisvolle Welt. Gekämpft wird in einzelnen Runden, in denen die verschiedenen Magier und Krieger ihre Stärken ausspielen. Anschließend darf aufgelevelt werden. Nahezu jede Aufgabe bietet neue spannende Geschichten und eine enorme Entscheidungsfreiheit.

Selbst wer nach hundert Stunden das Spiel durchgespielt hat, kann bei einem weiteren Anlauf Neues entdecken. Ein Open-World-Rollenspiel der Superlative, quasi das «Herr der Ringe» der Videospielwelt.

Spielenswert weil: ein moderner Klassiker für Fans epischer Fantasy-Geschichten im Stil von «Herr der Ringe». Ein Brocken von einem Spiel, der Fans monatelang vor den Bildschirmen fesseln kann.

«Baldur's Gate 3», Larian Studios für Windows, macOS, PS4/5, Xbox One/Series. USK ab 18.

«Metaphor: ReFantazio»

Schräge Monster, Anime-Action und J-Pop: Willkommen in der Welt von «Metaphor: ReFantazio». Das japanische Entwicklungsstudio Studio Zero inszeniert ein wildes und umfangreiches Rollenspiel, das die Spieler und Spielerinnen mit spannenden Kämpfen und einer epischen Story unterhält.

Hinter dem Spiel stecken die Entwickler der erfolgreichen Rollenspielreihe «Persona». Auch in «Metaphor» verknüpft das Entwicklungsstudio die Action mit einer Art Lebenssimulation, in der Spieler und Spielerinnen neben den Kämpfen auch Freundschaften pflegen müssen.

In «Metaphor: ReFantazio» erlebt man die Abenteuer des jungen Helden Will und seiner Freunde, die ihr Reich Euchronia vor einem Diktator beschützen wollen. Die Welt, angelehnt an ein fiktives europäisches Mittelalter, steckt voller Monster und Gefahren. Will und sein Team kämpfen rundenweise gegen ihre Feinde, nutzen deren Schwächen aus und sammeln neue Ausrüstung.

Das ist aber nur ein Teil des Spiels. Abseits der Action hilft Will in Nebenquests seinen Freunden und knüpft Freundschaften. Oft agiert Will unter Zeitdruck, denn manche Aufgaben müssen in einem bestimmten Zeitraum erfüllt werden.

In der rund 100-stündigen Spielzeit von «Metaphor: ReFantazio» verknüpft das Entwicklungsstudio ihre Abenteuergeschichten mit Kritik an Rassismus und Unterdrückung. Die Helden sind Außenseiter, die Vorurteile überwinden müssen, um am Ende siegreich zu sein.

Diese ernste Botschaft versteckt das Spiel hinter spektakulären Kämpfen und teilweise absurden und surrealen Begegnungen. Ein außergewöhnliches Rollenspiel - das Rollenspiel des Jahres 2024 (Game Awards).

Spielenswert weil: ein spektakuläres wie tiefgründiges japanisches Rollenspielabenteuer. Der Mix aus Anime-Action und Gesellschaftskritik kann nicht nur wochenlang unterhalten, sondern regt auch zum Nachdenken an.

«Metaphor: ReFantazio», Studio Zero/Atlus für Windows, PS4/5, Xbox Series. USK ab 16.