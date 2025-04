«Ender Magnolia: Bloom in the Mist»: Düsteres Fantasy-Game

Eine zerfallene Welt voller Geheimnisse. Und darin muss sich eine junge Heldin auf eine gefährliche Reise machen: Dieses Spiel vereint Kämpfe, Erkundung und Magie in wunderschöner 2D-Optik.

Berlin (dpa/tmn) – Mit «Ender Magnolia: Bloom in the Mist» gibt es einen Nachfolger von «Ender Lilies: Quietus of the Knights» (2021). Doch keine Sorge: Auch wer den Erstling nicht kennt, kann den Nachfolger von Binary Haze Interactive ohne Vorkenntnisse spielen.

In dem Fantasy-Game schlüpfen die Spielenden in die Rolle der jungen Protagonistin Lilac, die ohne Erinnerungen in den Ruinen des magischen Rauchlandes erwacht. Das Land ist nur noch ein Schatten vergangener Zeiten.

Zwischen Magie und Monstern

Denn verseuchter Rauch hat das einstige Königreich, seine Bewohnerinnen und Bewohner in einen Ort des Wahnsinns verwandelt, in dem überall fiese Ungeheuer lauern. Glücklicherweise verfügt Lilac als sogenannte Stimmerin über die Gabe, die gruseligen Wesen von ihrem traurigen Schicksal zu befreien.

Dafür macht sie sich deren Eigenschaften und Fähigkeiten im Kampf zunutze. Mit der Hilfe unterschiedlicher Weggefährten, die sie auf ihrer gefährlichen Reise erlöst, stellt sie sich einem Ungeheuer nach dem anderen und erkundet die magische Fantasy-Welt.

Düstere 2D-Atmosphäre überzeugt

Neben actiongeladenen Kämpfen bietet «Ender Magnolia: Bloom in the Mist» eine tiefgründige Story mit vielen Geheimnissen und einigen interessanten Charakteren.

2D-Optik und handgezeichnete Kulissen zeigen ein düsteres Rauchland, das optisch und atmosphärisch auf ganzer Linie überzeugt. Ein stimmungsvoller Soundtrack verstärkt das Ganze noch.

Schwierigkeitsgrad ist variabel

Das Spiel bietet mehrere Schwierigkeitsmodi, kann also an unterschiedliche Spielstile angepasst werden. So kommen sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler und Spielerinnen auf ihre Kosten.

«Ender Magnolia: Bloom in the Mist» ist für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC verfügbar. Das Spiel kostet 25 Euro, die Altersfreigabe (USK) liegt bei 16 Jahren.