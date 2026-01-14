Berlin (dpa) – Die Chancen auf ein Comeback von Basketball-Star Franz Wagner beim NBA-Heimspiel in Berlin steigen. «Mir geht es sehr gut. Ich habe ein gutes Training gehabt und ich plane morgen zu spielen», sagte der 24-Jährige vor der Partie seiner Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime). Es ist das erste reguläre Saisonspiel der Liga in Deutschland – dazu noch in der Heimatstadt der Wagner-Brüder.

Der deutsche Welt- und Europameister fehlt den Magic seit Dezember wegen eines verstauchten linken Sprunggelenks. Am Ende des Trainings machte er am Mittwoch einige Wurfübungen mit seinen Mannschaftskollegen. Sein Bruder Moritz dürfte beim Spiel ebenso auf dem Feld stehen wie Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva. Moritz Wagner hatte erst am Sonntag nach mehr als einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback gefeiert.