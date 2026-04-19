Der FC Bayern ist mal wieder deutscher Fußballmeister. Danach gibt es viele Glückwünsche für die Münchner.

München (dpa) – Bundestrainer Julian Nagelsmann erhofft sich vom souveränen Meistertitel des FC Bayern auch Schwung für die Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in diesem Sommer. «Besonders freue ich mich natürlich für meine Nationalspieler, denn wir haben im Sommer gemeinsam Großes vor», sagte der ehemalige Bayern-Coach und gratulierte seinem Ex-Team zum vorzeitigen Titelgewinn: «Die Siegermentalität und das Selbstverständnis, das sie bei den Bayern in jedem Spiel auf den Platz bringen, sind absolut beeindruckend.»

Nagelsmann saß beim entscheidenden 4:2-Erfolg gegen den VfB Stuttgart auf der Tribüne der Allianz Arena. «Vincent Kompany ist es in beeindruckender Weise gelungen, eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat», sagte Nagelsmann in einem vom Deutschen Fußball-Bund verschickten Statement. Beeindruckt zeigte er sich vom Torrekord der Bayern mit bislang 109 Saisontreffern: «Mehr als 100 Tore in einer Saison sind eine außergewöhnliche Marke.»

Weitere Reaktionen zur 35. deutschen Meisterschaft des FC Bayern

Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds: «Dieser Titel ist Ausdruck einer über die gesamte Saison hinweg beeindruckenden Konstanz und Dominanz: Die Bayern haben vom ersten Spieltag an die Tabelle angeführt. Das Auftreten der Mannschaft – auf und neben dem Platz – war abermals beste Werbung für die Bundesliga. Die Bayern haben vor allem mit ihrer Offensive begeistert und ihren eigenen mehr als ein halbes Jahrhundert bestehenden Torrekord übertroffen. Darüber hinaus vertritt der FC Bayern den deutschen Fußball auch international auf herausragende Weise.»

Rudi Völler, DFB-Sportdirektor: «Auch in der Champions League treten die Bayern bislang sehr überzeugend auf und machen Werbung für den deutschen Fußball. Als früherer Stürmer begeistert mich natürlich vor allem ihre Offensivpower. Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ich wünsche mir, dass unsere Nationalspieler vom FC Bayern ihren besonderen Teamspirit auch mit zur WM bringen.»

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern: «Was für eine herausragende Saison: Mit einem neuen Torrekord holt die Mannschaft von Vincent Kompany die Schale nach München. Der FC Bayern ist ein Aushängeschild des Freistaats in der Welt. Wir drücken die Daumen, dass in den kommenden Wochen noch mehr Titel dazukommen.»

Marc Lenz und Steffen Merkel, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga: «Die Mannschaft spielt eine außergewöhnliche Bundesliga-Saison und hat unter anderem mit dem Torrekord erneut Maßstäbe gesetzt. Wir gratulieren den Spielern, Vincent Kompany und seinem Trainerteam sowie den Verantwortlichen um Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl und Rouven Kasper, allen Mitarbeitenden und den Fans des Rekordmeisters. Neben beeindruckenden Leistungen in der Bundesliga repräsentiert der FC Bayern den deutschen Fußball auch international hervorragend.»