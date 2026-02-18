Florian Wirtz, Jamal Musiala und Joshua Kimmich im Miniformat: Playmobil bringt zur Fußball-WM 2026 eine Nationalmannschaftskollektion heraus. Fans müssen sich aber noch gedulden.

Zirndorf (dpa) – Julian Nagelsmann & Co. gibt es zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada auch als 7,5 Zentimeter große Spielfiguren. Der Zirndorfer Spielwarenhersteller Playmobil produziert passend zum XXL-Turnier vom 11. Juni bis zum 19. Juli Florian Wirtz, Jamal Musiala oder auch Joshua Kimmich als Charaktere zum Sammeln im Miniformat.

Der Verkaufsstart der neuen DFB-Figurenserie mit insgesamt zwölf Protagonisten ist für April 2026 geplant. Der Spielwarenhersteller aus Mittelfranken hatte schon zur Heim-EM 2024 ein Set mit Nationalspielern herausgebracht.