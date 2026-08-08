Assan Ouédraogo fehlt Bundesligist RB Leipzig aufgrund einer Schulterverletzung. Für den 20 Jahren Auswahlspieler ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag.

Leipzig (dpa) – Fußball-Nationalspieler Assan Ouédraogo wird RB Leipzig «wenige Wochen» fehlen und droht den Pflichtspiel-Start Ende August zu verpassen. Wie der Bundesligist mitteilte, zog sich der Mittelfeldspieler im Zuge eines Zweikampfes im Training eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zu.

Die Verletzung werde konservativ behandelt, hieß es. Am 22. August ist die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis im DFB-Pokal bei Eintracht Trier gefordert. Eine Woche später startet RB mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Spielzeit.

Es ist nicht der erste gesundheitliche Rückschlag in der noch jungen Karriere des 20-Jährigen. Bereits in der vergangenen Saison hatte der DFB-Auswahlspieler wegen einer Knieverletzung mehrere Monate gefehlt. Auch während seiner Zeit beim FC Schalke 04 war Ouédraogo immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden.

Für die WM in Nordamerika war Ouédraogo vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Ausfall von Lennart Karl nachnominiert worden.