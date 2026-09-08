Basketball-WM der Frauen
Nächster Feueralarm: Basketballerinnen wieder auf der Straße
Deutschland - Mali
Deutschlands Basketballerinnen erlebten den nächsten Feueralarm.
Andreas Gora. DPA

Deutschlands Basketballerinnen müssen erneut raus aus dem Hotel. Immerhin sind sie dieses Mal ausgeschlafen.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Langsam wird es zur Gewohnheit für die deutschen Basketballerinnen: Vor dem Play-In-Spiel gegen Südkorea heute (20.45 Uhr/ProSieben Maxx und Magentasport) gab es im Hotel in Berlin den nächsten Feueralarm. Gegen 9.00 Uhr mussten alle Mannschaften für rund eine halbe Stunde auf die Straße, bis Entwarnung gegeben werden konnte.

Schon nach dem zweiten Vorrundenspiel gegen Japan hatte es in der Nacht zum Sonntag einen Feueralarm im Hotel in der Nähe des Doms gegeben. Dieses Mal ertönten die Sirenen immerhin erst zur Frühstückszeit.

In dem Hotel sind alle Teams bis auf Topfavorit USA untergebracht. Das Starensemble aus der WNBA hat sich eine eigene Unterkunft besorgt.

© dpa-infocom, dpa:260908-930-651430/1

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