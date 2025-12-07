Nachfolge bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» offen

Das Trio Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger gibt nach sieben Jahren eine Samstagabendshow ab. Wer für die drei kommt? Unklar.

Köln/Hürth (dpa) – Der Fernsehsender RTL hat die neuen Gastgeber der Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zunächst noch nicht bekanntgegeben. Seit 2018 hatten Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger durch die Sendung geführt. Gottschalk zog sich an diesem Wochenende aus der Samstagabend-Unterhaltung zurück, daraufhin verließen auch Jauch und Schöneberger das Format.

Gottschalk zog sich etwa zu Halbzeit des Showabends unter starkem Applaus aus der Sendung zurück. Jauch und Schöneberger setzten die Wettkampfspiele gegen die Studiogäste Jörg Pilawa und Giovanni Zarrella noch mehr als zwei Stunden fort. Gottschalks langjähriger Freund, der Komiker Mike Krüger, moderierte das Geschehen.

Schöneberger stellte zum Ende der Sendung in den Raum, dass sie mit Jauch gern als Gast zu «Denn sie wissen nicht, was passiert» zurückkehren würde. Die Nachfolge bei der Moderation blieb allerdings vorerst ein Geheimnis.

Videogruß Gottschalk Instagram