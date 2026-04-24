Kreis Pinneberg
Nach Schüssen: Polizei fahndet nach Flüchtigem
Polizei - Symbolbild
Die Schüsse kamen laut Polizei aus der Waffe eines Beamten. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Nach Schüssen bei einem Einsatz nahe Hamburg ist eine Person auf der Flucht. Die Polizei sucht den Menschen auch in oder an einem Krankenhaus.

Lesezeit 1 Minute

Rellingen/Pinneberg (dpa) - Nachdem nordwestlich von Hamburg bei einem Polizei-Einsatz Schüsse abgegeben wurden, fahnden Einsatzkräfte in Pinneberg nach einer flüchtigen Person. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wird dabei auch an und in einem Krankenhaus nach dem Menschen gesucht.

Bei dem Vorfall in Rellingen im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein kamen die Schüsse laut Polizei aus der Waffe eines Beamten. Ob die derzeit flüchtige Person durch die Schussabgabe verletzt wurde, konnte bisher nicht bestätigt werden. 

In Rellingen befassten sich die Einsatzkräfte zunächst mit einer Bereinigung der Lage. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor berichtete die «Bild».

© dpa-infocom, dpa:260424-930-989650/3

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren