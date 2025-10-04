Beim Bayern-Sieg in Frankfurt muss Harry Kane kurz vor Schluss angeschlagen vom Feld. Nach dem Abpfiff gibt sich der Torjäger aber optimistisch.

Frankfurt/Main (dpa) – Star-Stürmer Harry Kane hat nach einem schmerzhaften Schreckmoment beim 3:0-Sieg des FC Bayern München in Frankfurt Entwarnung gegeben. «Mir geht es gut. Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung», sagte der 32-Jährige beim Pay-TV-Sender Sky. Er werde am Montag definitiv zur englischen Fußball-Nationalmannschaft reisen, kündigte Kane an.

Der Torjäger war in der Schlussphase unsanft von Eintracht-Torwart Kaua Santos abgeräumt worden. Kane blieb danach liegen und musste auf dem Platz behandelt werden. Zwar spielte er noch kurz weiter, wurde dann aber in der 85. Minute ausgewechselt.

In der ersten Halbzeit hatte Kane zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Bayern getroffen. Es war bereits sein elftes Saisontor im sechsten Spiel. Das ist zuvor keinem anderen Spieler in der Bundesliga gelungen. «Man muss seine Qualität einfach anerkennen», sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller über den Torjäger des Rekordmeisters.