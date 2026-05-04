Kaum ist der Jubel verklungen, steht bei den Eisbären Berlin die nächste Schlagzeile im Raum: Verlässt Erfolgstrainer Serge Aubin nach dem Titel tatsächlich die Hauptstadt Richtung Schweiz?

Mannheim (dpa) – Den Eisbären Berlin droht Medienberichten zufolge nach der erneuten Titelverteidigung der Abgang ihres Meistertrainers. Wie das schweizerische Nachrichtenportal «Watson.ch» vermeldete, soll Serge Aubin vor einem Wechsel zum SC Bern stehen. Auch «Bild» und «Kicker» berichteten.

Aubin und die Eisbären hatten am Sonntag die zwölfte Meisterschaft der Berliner in der Deutschen Eishockey Liga klargemacht. Der 51-Jährige besitzt beim Club aus der Hauptstadt einen Vertrag bis 2028, den er im Juni 2025 vorzeitig verlängert hatte.

Aubin kennt die Schweiz als Spieler und Trainer

In seiner aktiven Zeit spielte Aubin unter anderem für Genève-Servette HC und Fribourg-Gottéron. Auch als Trainer arbeitete er bereits in der Schweiz, wurde 2019 bei den ZSC Lions aus Zürich allerdings entlassen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärte gegenüber der «Bild», dass unmittelbar nach der Titelentscheidung nicht der richtige Zeitpunkt sei, um über Personalentscheidungen zu sprechen. «Jetzt feiern wir erst einmal den Meistertitel und dann reden wir über Verträge», sagte er.