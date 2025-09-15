Trainer und Sportchef müssen nach nur fünf Spielen gehen: Warum Bochum auf einmal so konsequent durchgreift und was das für die Mannschaft bedeutet. Dirk Dufner war erst seit April im Amt.

Bochum (dpa) – Bundesliga-Absteiger VfL Bochum hat sich nach dem Fehlstart in die Zweitliga-Saison von Trainer Dieter Hecking und Sportchef Dirk Dufner getrennt. Diesen in der Form durchaus überraschenden Schritt teilte der VfL am Montag mit, kurz bevor das Training hätte stattfinden sollen.

Die für 15.00 Uhr geplante Einheit wurde abgesagt. Bis auf weiteres soll der eigentliche A-Jugend-Coach der Bochumer, David Siebers, die Profis übernehmen. Näher will sich der VfL erst am Dienstag äußern.

Dufner war erst im April gekommen

Die Westfalen sind nach dem Abstieg mit nur drei Punkten aus den ersten fünf Spielen schlecht in die neue Saison gestartet und liegen derzeit nur auf Platz 16. Am Freitag hatte Bochum 0:1 beim SC Paderborn verloren. Trotz der angespannten Lage hatte Dufner anschließend Hecking noch Rückendeckung gegeben. Nun müssen beide gehen. Dufner hatte sein Amt erst im April angetreten.

Der Club begründete diesen Schritt mit der ausbleibenden Entwicklung der Mannschaft. Hecking hatte den VfL im vergangenen November übernommen, im Abstiegskampf der ersten Liga zunächst stabilisiert, den Abstieg am Ende aber nicht verhindern können.