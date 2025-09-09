Berlin (dpa) – Der Gold-Mission des Eislauf-Paars Minerva Fabienne Hase und Nikita Wolodin bei den Olympischen Winterspielen steht nichts mehr im Wege. Dank der Einbürgerung des gebürtigen St. Petersburgers am 21. August kann das Europameister-Duo in Mailand für Deutschland an den Start gehen. Die Vizeweltmeister erhalten einen der beiden Olympia-Quotenplätze, die sich das deutsche Team bei der WM für den Paarlauf-Wettbewerb gesichert hatte.

Voraussetzung für die Nominierung und Startberechtigung bei den Olympischen Winterspielen ist die deutsche Staatsbürgerschaft. «Für mich war es eine sehr schwierige Phase. Neben dem Training musste ich mich auf das Deutschlernen für Niveau B1 konzentrieren. Das war nicht immer einfach. Aber ich bin sehr froh, dass es am Ende geklappt hat», sagte Wolodin beim traditionellen Olympic Barbecue des Olympiastützpunkts Berlin am Wannsee.

150 Tage vor dem Beginn des winterlichen Höhepunktes kann sich das Paar nun auf den Sport konzentrieren. «Der Fokus kann sich nun komplett aufs Training richten und wir wissen, dass wir rein bürokratisch alles haben, was wir brauchen, um laufen zu können», sagte Hase, «jetzt liegt es an uns, unser Potenzial zu zeigen.»