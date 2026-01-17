Das Heimspiel der Nordischen Kombiniererinnen wird für Nathalie Armbruster sehr emotional. Eine Konkurrentin stellt einen Rekord auf.

Oberhof (dpa) – Die am vergangenen Wochenende noch disqualifizierte Nathalie Armbruster hat beim Heimspiel der Nordischen Kombiniererinnen in Oberhof den zweiten Platz belegt. Armbruster war nach einem Sprung auf 97,5 Meter als Vierte in das entscheidende Langlaufrennen über fünf Kilometer gegangen. Dort spielte sie ihre Laufstärke aus.

«Das Ende des letzten Wochenendes war nicht leicht für mich. Es hat mich sehr, sehr, sehr viel Energie gekostet», sagte Armbruster mit Tränen in den Augen im ZDF zwischen dem Skispringen und dem Langlauf. «Umso stolzer bin ich heute hier auf mich, dass ich es so geschafft habe, meine Sprungleistung zu zeigen.» Armbruster erklärte: «Ich denke, es könnte eine Runde sein, die mir taugt.» Sie sollte recht behalten.

Rekord für Norwegerin

Am vergangenen Wochenende war die 20 Jahre alte Gesamtweltcup-Siegerin im estnischen Otepää beim Skispringen aus dem Wettbewerb genommen worden, weil ihr Anzug nicht regelkonform war.

Den Sieg im Individual-Compact-Format sicherte sich vor für die Kombiniererinnen ungewohnt großer Kulisse wie fast immer die Norwegerin Ida Marie Hagen. Sie feierte ihren 24. Einzelsieg im Weltcup und ist damit nun alleine Rekordhalterin. Rang drei ging an Minja Korhonen aus Finnland.