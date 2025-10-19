Die Eintracht zeigt zunächst eine gute Reaktion auf die Dämpfer vor der Länderspielpause. Jonathan Burkardt trifft gleich zweimal. Dann schlagen die Freiburger durch einen Joker spät zurück.

Freiburg (dpa) – Trotz eines Doppelpacks von Nationalspieler Jonathan Burkardt haben die Spektakel-Spezialisten von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga ihren vierten Saisonsieg verpasst. Nach einem späten Gegentor durch einen sehenswerten Freistoß von Vincenzo Grifo (87. Minute) kamen die Hessen beim SC Freiburg nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und hatten am Ende sogar noch Glück. In der Tabelle liegen die Frankfurter, die zuletzt wildeste Ergebnisse – wie das 6:4 bei Borussia Mönchengladbach – abgeliefert hatten, auf Rang sieben. Am Mittwoch treffen sie in der Champions League auf Englands Meister FC Liverpool mit dem deutschen Offensivstar Florian Wirtz.

Derry Scherhant traf vor 34.700 Zuschauern, darunter auch der frühere Freiburger Kult-Trainer Christian Streich, schon in der zweiten Minute zum 1:0 für die Badener. Dank Burkardt (18./38.) drehten die Gäste die Partie zwischenzeitlich – und zeigten damit eine gute Reaktion auf die Dämpfer gegen Atlético Madrid (1:5) und den FC Bayern München (0:3) vor der Länderspielpause. Dank Joker Grifo schlug Freiburg aber noch mal zurück und blieb auch im siebten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen.

Startelf-Debütant Scherhant liefert direkt

SC-Coach Julian Schuster bot statt Routinier Grifo zunächst überraschend Youngster Scherhant auf der linken Seite auf – und der zahlte das Vertrauen bei seiner Startelf-Premiere im Freiburg-Trikot direkt zurück. Nach einem heftigen Fehlpass von Frankfurts Abwehrchef Robin Koch und einem Zuspiel von Johan Manzambi traf der 22-Jährige per Flachschuss zur frühen Führung.

Es entwickelte sich eine unterhaltsame erste Halbzeit, in der beide Teams beherzt zur Sache gingen, mitunter aber auch ziemlich fehlerhaft agierten. So war auch das 1:1 durch Burkardt eher ein Zufallsprodukt. Über Umwege landete der Ball beim 25-Jährigen, der ihn dann allerdings technisch herausragend verarbeitete und platziert im rechten unteren Toreck unterbrachte.

Sieben Minuten vor der Pause war Burkardt dann erneut zur Stelle. Nach Vorarbeit von Fares Chaibi drückte der im Sommer vom FSV Mainz 05 gekommene Angreifer die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:2 über die Linie.

Grifo trifft sehenswert

Die Freiburger arbeiteten nach dem Seitenwechsel am Ausgleich. Neben Scherhant war auch der erst 20-jährige Johan Manzambi wieder mal einer der Aktivposten der Breisgauer. Nach gut einer Stunde verstärkte Coach Schuster seine Offensive zudem mit dem Ex-Frankfurter Igor Matanovic. Doch wirklich gefährlich wurde es im und am Strafraum der Gäste nur selten.

Die Eintracht machte nach vorn nicht mehr als nötig, unterband mit einem nun kontrollierten Auftritt zunächst aber auch eine Freiburger Schlussoffensive. Als alles schon auf einen Auswärtssieg hindeutete, traf der eingewechselte Grifo noch mit einem sehenswerten Freistoß zum 2:2.