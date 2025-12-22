Mutter-Tochter-Duo wird wegen «Schuhticks» festgenommen

Über Monate bestellen Täter teure Schuhe ohne zu bezahlen. Eine Durchsuchung bringt die Polizei auf die richtige Fährte. Die Begründung für die Taten überrascht.

Furth im Wald (dpa) – Eine Mutter und ihre Tochter haben unter falschen Identitäten Schuhe im mittleren vierstelligen Wert nach Furth im Wald (Landkreis Cham) bestellt, ohne zu bezahlen. Sie wurden jetzt wegen Betrugs festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Das Mutter-Tochter-Duo bestellte über Monate im Onlineshop einer Schuhmanufaktur aus Rheinland-Pfalz hochpreisige Schuhe an verschiedene Adressen. Mitte Dezember durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in Furth im Wald und stellte zahlreiche Schuhe sicher. Die beiden Frauen gaben nach Angaben der Polizei Geständnisse ab und begründeten die Taten mit ihrem ausgeprägten «Schuhtick».