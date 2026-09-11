Karlsruhe/Berlin
Mutmaßliche Hamas-Waffenbeschaffer in Berlin angeklagt
Haftvorführung Bundesgerichtshof in Karlsruhe
Im Oktober hatte die Bundesanwaltschaft zunächst drei Verdächtige festnehmen lassen. (Archivbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin Anklage gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas erhoben. Die Männer sollen an der Beschaffung von Waffen für einen Mordanschlag auf israelische oder jüdische Ziele in Deutschland oder Österreich beteiligt gewesen sein, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Zuvor hatte die «Welt» berichtet.

Karlsruhe/Berlin (dpa) – Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin Anklage gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas erhoben. Die Männer sollen an der Beschaffung von Waffen für einen Mordanschlag auf israelische oder jüdische Ziele in Deutschland oder Österreich beteiligt gewesen sein, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. Zuvor hatte die «Welt» berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260911-930-670257/1

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