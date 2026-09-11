Die schönste und emotionalste Geschichte beim 5:0 des FC Bayern gegen Bodö/Glimt schreibt ein Rückkehrer. Jamal Musiala erzielt das erste Tor – und gibt danach einen Einblick in sein Seelenleben.

München (dpa) - Diese berührende Szene sagte mehr als alle Worte. Breit grinsend lief Jamal Musiala vom Platz direkt in die Arme von Vincent Kompany. Und dann folgte am Spielfeldrand eine innige Umarmung. Die einfühlsame Momentaufnahme in der 65. Spielminute war das ausdrucksstärkste Bild an einem Fußballabend, der für den Nationalspieler, für seinen Trainer und für den gesamten FC Bayern eine Erlösung bedeutete.

«Ich, 75.000 Leute hier und wahrscheinlich noch mehr vor dem Fernseher haben sich darüber gefreut», sagte Kompany. Das wichtige Tor, mit dem der 23-jährige Musiala den 5:0-Traumstart des deutschen Meisters zum Start in die Champions League gegen FK Bödo/Glimt einleitete, wirkte wie eine Befreiung in der ausverkauften Allianz Arena. An erster Stelle für den Bayern-Star selbst, nur drei Wochen nach seinen zwei Zusammenbrüchen in zwei Testspielen.

«Das Gefühl, das ich heute gehabt habe, ist ein Gefühl, das ich für eine Weile nicht gehabt habe», sagte Musiala bei DAZN. «Richtig glücklich» stand er im Stadion nach diesem «super Moment», als nach einem geblockten Schuss von Harry Kane der Ball in der 47. Minute bei ihm landete. Es folgten eine schnelle Drehung und ein wuchtiger Schuss mit Überzeugung halbhoch ins Tor.

«Das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt», sagte Max Eberl. Auch der Sportvorstand war glücklich und erleichtert, so wie Musiala, so wie Kompany, so wie die Teamkollegen und die Fans. Musiala dankte vor der TV-Kamera für den «vielen Support», den er von allen bekommen habe. Sein überraschendes, mit dem Tor gekröntes Startelf-Comeback nach den ersten Spielminuten auf Schalke soll die Rückkehr zu einer professionellen Normalität beschleunigen.

Zurück zu «einem leichten Gefühl auf dem Platz»

«Ich will einfach meine Leistung wieder bringen», sagte Musiala. Eineinhalb schwierige Jahre liegen hinter ihm. Bei der Club-WM im Sommer 2025 hatte er sich einen Beinbruch inklusive schwerer Sprunggelenksverletzung zugezogen. Dazu kam - ohne Wissen der Öffentlichkeit - auch noch die Erkrankung an einer neurologischen Dysfunktion, die zu kurzzeitigen «Absencen» führen kann. Dazu sagte Musiala am Donnerstagabend: «Dieses Thema ist nichts Neues für mich.»

«Schritt für Schritt» will er nun wieder auf sein früheres Level kommen, «mit einem leichten Gefühl auf dem Platz, Freude und Spaß». Seit dem Sommer ist die Platte am operierten linken Fuß entfernt. «Körperlich fühle ich mich gut.»

Und Musiala hat in Kompany einen Chef an der Seite, der ihn empathisch begleitet und nach Kräften unterstützt in einem Business, das meist knallhart ist. «Als er wusste, dass er startet, hat man sofort gesehen, dass er glücklich ist. Obwohl er schon viele Bundesligaspiele gemacht hat, war das ein großer Moment für ihn», berichtete der 40 Jahre alte Belgier und erklärte: «Aber er hat sich das verdient im Training. Das war kein Geschenk.»

Kompany: Start in eine neue Phase

Vom Gefühl her, sagte Kompany, «war es nicht mehr so weit weg, dass so ein Moment passieren könnte. Für uns ist es großartig, aber für Jamal noch mehr natürlich - und für seine Familie». Musiala hatte seine Medikation «etwas runtergeschaltet», was zu den «Nebenwirkungen» geführt habe. Die Experten haben das inzwischen wieder korrigiert. «Für mich sind wir jetzt wieder in der Phase, dass es wieder nur um die Leistung geht», sagte Kompany.

Und «das Schönste» für Musiala sei dieses, sagte Eberl: «Jamal sagt immer, auf dem Platz fühlt er sich am wohlsten.» Es ist ein Wohlgefühl, das auch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wenige Tage vor der Nominierung seines ersten Länderspiel-Kaders erfreuen wird.

Gegen Bodö/Glimt gelang Musiala freilich nicht alles. Aber in einigen Szenen war zu sehen, was gerade er der famosen Bayern-Offensive um die weiteren Torschützen Michael Olise (2) und Harry Kane sowie Verteidiger Alphonso Davies geben kann: Tempo, Spielwitz, Dribblings, Tore. «Ich habe mich extrem für Jamal gefreut», sagte stellvertretend DFB-Kapitän Joshua Kimmich.

Und jetzt zum Dorfclub - «mit extrem viel Respekt»

«Dass Jamal ein wichtiger Spieler für uns ist trotz der Geschichte, das ist so», betonte Eberl und verriet: «Die Situationen sind gegen null im Moment. Er ist so eingestellt, dass es im Moment sehr gut passt.» Und so soll es bleiben.

Musiala verabschiedete sich mit dem Schlusswort in die Münchner Nacht, den schönen Moment «genießen» zu wollen. Aber schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) geht es für ihn und den FC Bayern wieder weiter.

Es wartet beim mit zwei Siegen furios gestarteten Dorfclub SV Elversberg das totale Kontrastprogramm zur schillernden Königsklasse Europas. «Elversberg ist momentan die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga», sagte Eberl. Und er fügte etwas beinahe Surreales hinzu: «Wir haben extrem großen Respekt.»