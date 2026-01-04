Musiala über Comebackplan: «Läuft richtig gut»

In einem Sessel in Bayern-Rot stellt sich Jamal Musiala den Fragen junger Fans. Der Nationalspieler äußert sich zu seinem Comebackplan - und verrät, wer ihm den Spitznamen «Bambi» verpasst hat.

Simbach am Inn (dpa) – Nationalspieler Jamal Musiala klatschte beim eigens für ihn umgedichteten Song «Sweet Home Alabama» der US-Rockband Lynyrd Skynyrd lächelnd mit. Vor rund 1000 Besuchern in einer Veranstaltungshalle in Simbach am Inn zeigte sich der lange verletzte Fußball-Star des FC Bayern München beim Besuch des Fanclubs Red Bulls Taubenbach bestens gelaunt. Richtig mitsingen wollte er bei «Jamal Musiala» dann aber doch nicht.

«Es läuft richtig gut», sagte der 22-Jährige dafür über seine Comebackpläne. Musiala wolle gucken, dass er «richtig gut» reinkomme. Der Offensivspieler hatte sich vor knapp sechs Monaten eine Verrenkung des Sprunggelenks und einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen.

Mitte Dezember absolvierte der 40-malige Nationalspieler wieder Teile des Münchner Mannschaftstrainings, seitdem geht es auch in den individuellen Einheiten weiter aufwärts. Für den Test des FC Bayern am Dienstag beim FC Red Bull Salzburg spielt er aber natürlich noch keine Rolle.

Diesem Spieler verdankt «Bambi» seinen Spitznamen

Musiala nahm sich bei seinem Besuch in Niederbayern viel Zeit. Für ihn war unter anderem ein sogenannter Challenge-Bereich mit Basketball-Korb und Torwand aufgebaut. Musiala posierte für Fotos, gab Autogramme und beantwortete in einem Sessel in Bayern-Rot Fragen von jungen Anhängern des deutschen Rekordmeisters.

So äußerte er sich zur WM im Sommer («Wir gehen da positiv rein») oder auch zum Ursprung seines Spitznamens «Bambi», den er von seinem ehemaligen Bayern-Teamkollegen Leroy Sané wegen seiner früheren Schmächtigkeit bekommen hat.

Scheu wie ein Waldtier ist Musiala auf dem Rasen nicht. Der Spielmacher sehnt jedenfalls genauso wie der FC Bayern das Comeback in den nächsten Wochen herbei. Musiala hatte sich am 5. Juli während der Club-WM in den USA schwer verletzt. Der 22-Jährige war beim Viertelfinal-Aus der Bayern in Atlanta gegen Paris Saint-Germain mit dem damaligen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma zusammengeprallt und seitdem ausgefallen.

Musiala übte sich schon im Schuhplatteln

Musiala hat nicht nur mit dem FC Bayern große Ziele, der am 11. Januar mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in die Restsaison der Bundesliga startet. Die am 11. Juni beginnende WM in Kanada, Mexiko und den USA reizt den begnadeten Techniker, der verletzungsbedingt während der kompletten WM-Qualifikation ausgefallen war.

Die Fanclubbesuche der Bayern-Stars haben Tradition. Erstmals besuchten die Münchner Kicker ihre Anhänger 1985 und zelebrierten vor Ort das «Mia san Mia». Auch Musiala ist mit diesem Brauch bestens vertraut, so übte er sich bei einem Besuch auch schon mal im Schuhplatteln.