Fünfmal hat München bereits das wichtigste Spiel im europäischen Vereinsfußball ausgetragen. Einen Triumph des FC Bayern gab es dabei bislang nicht. Gibt es 2028 den nächsten Anlauf?

München (dpa) – München bewirbt sich erneut um die Ausrichtung des Champions-League-Endspiels. Bereits 2028 möchte die bayrische Landeshauptstadt das wichtigste Spiel im europäischen Vereinsfußball ausrichten. Der Feriensenat des Münchner Stadtrats befürwortete in seiner Sitzung eine entsprechende Kandidatur. München habe 2025 gezeigt, dass es Sportgroßereignisse auf höchstem internationalen Niveau ausrichten könne, sagte Oberbürgermeister Dominik Krause.

Erst 2025 war München Gastgeber des Champions-League-Endspiels beim 5:0 von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand. Insgesamt fünfmal wurde in der Heimstätte des FC Bayern das Königsklassen-Finale ausgetragen. Einen Münchner Triumph gab es dabei bislang nicht. Vor allem das dramatische Finale dahoam 2012 in der Allianz Arena mit der Pleite gegen den FC Chelsea im Elfmeterkrimi bleibt in Erinnerung.

Größter Triumph des BVB 1997

Im alten Münchner Olympiastadion feierte gar Rivale Borussia Dortmund 1997 gegen Juventus Turin den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Außerdem war Olympique Marseille 1993 erster Sieger der neu gegründeten Champions League, davor gewann 1979 Nottingham Forest in München den Europapokal der Landesmeister.

In diesem Jahr wird das Königsklassen-Finale im Estadio Metropolitano, der Heimstätte von Atlético Madrid, ausgetragen.