Eine Woche nach dem enttäuschenden Drittliga-Abschluss gewinnt der MSV Duisburg das Niederrhein-Pokalfinale klar gegen den SC St. Tönis. Für die DFB-Pokal-Hauptrunde sind beide Vereine qualifiziert.

Duisburg (dpa/lnw) – Der MSV Duisburg ist zum vierten Mal Landespokal-Sieger des Fußballverbands Niederrhein. Eine Woche nach dem enttäuschenden Drittliga-Abschluss auf dem vierten Platz besiegte der Fußballclub vor 18.972 Zuschauern in der heimischen Arena den Fünftligisten SC St. Tönis mit 4:1 (2:0).

Zweimal Patrick Sussek (4./47.) sowie Aljaz Casar (34.) per Foulelfmeter und Jan-Simon Symalla (50.) erzielten die Tore für den klar überlegenen Drittligisten. Den Ehrentreffer für St. Tönis markierte Luis Angel Montenegro Romero (88.).

Weil sich die Duisburger schon als Viertplatzierter der dritten Liga für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert hatten, stand auch Oberligist St. Tönis bereits vor dem Finale erstmals als Hauptrunden-Teilnehmer fest. Das ist der größte Erfolg für den Verein aus dem Tönisvorster Stadtteil St. Tönis bei Krefeld.

Geldsegen für den Fünftligisten St. Tönis

Die Auslosung ist am 6. Juni, die erste DFB-Pokal-Runde wird Ende August und Anfang September ausgetragen. Für die Teilnahme an der ersten Runde gab es im vergangenen Jahr für jeden Club knapp 212.000 Euro.

Drittligist Rot-Weiss Essen, zuvor dreimal in Serie niederrheinischer Landespokal-Sieger, war diesmal in der zweiten Runde auswärts am Viertligisten Rot-Weiß Oberhausen gescheitert. RWE ist aber als Drittliga-Dritter für die DFB-Pokal-Hauptrunde 2026/27 qualifiziert.