MRT-Termin: Frankfurts Michy Batshuayi fällt aus

Gerade ist er als neue Sturmhoffnung bei Eintracht Frankfurt gefeiert worden. Nun fällt Batshuayi mit einer Fußverletzung aus.

Leipzig (dpa) – Für Eintracht Frankfurt werden die Sorgen vor dem Champions-League-Spiel an diesem Diensteg (21.00 Uhr) gegen den FC Barcelona immer größer. Nach Nationalstürmer Jonathan Burkardt (Muskelverletzung) fällt nun auch Michy Batshuayi aus. Der Belgier feierte beim 0:6 bei RB Leipzig sein Startelfdebüt, musste aber zur Halbzeit ausgewechselt werden.

«Es sieht nicht ganz so gut aus, er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen und muss morgen zum MRT. Das wird aber nichts mehr zu Weihnachten», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz. Mit Ansgar Knauff (Erkältung) fiel kurzfristig ein weiterer Offensivspieler bei den Hessen aus.