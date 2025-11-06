Motorradfahrer nach Verkehrsunfall gestorben

Ein Sachverständiger soll klären, warum es zur folgenschweren Kollision an der Grenze zu Rheinland-Pfalz kam.

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) – Ein Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall bei Ginsheim-Gustavsburg (Landkreis Groß-Gerau) im Krankenhaus gestorben. Der 41-Jährige sei am frühen Donnerstagmorgen auf einer Landstraße an der Grenze zu Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Ein entgegenkommender 43 Jahre alter Fahrer habe mit seinem Wagen nach links auf die Autobahn 60 abbiegen wollen. Dabei sei es zur Kollision mit dem Motorradfahrer gekommen, der schwer verletzt worden sei. Ob auch der Autofahrer verletzt wurde, war zunächst unklar.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, so die Polizei.