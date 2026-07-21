Ein junger Motorradfahrer verliert auf der Bundesstraße die Kontrolle – und wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Dörnberg (dpa) – Nur wenige Stunden nach Erhalt seines Führerscheins ist ein junger Motorradfahrer aus Hessen bei einem Unfall in Rheinland-Pfalz schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 20-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 417 von Holzappel (Rhein-Lahn-Kreis) in Richtung Laurenburg unterwegs. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Der Fahranfänger verlor die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Felshang. Schwer verletzt wurde er in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert.