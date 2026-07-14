Für Lennart Karl geht es nach seinem WM-Aus weiter voran. Der Teenager ist nun wieder am Ball - gemeinsam mit einem Geburtstagskind.

München (dpa) – Nach seinem bitteren WM-Aus wegen einer Oberschenkel-Verletzung arbeitet Bayern Münchens Lennart Karl weiter intensiv auf sein Comeback hin. Der Fußball-Nationalspieler konnte erstmals wieder eine Einheit am Ball absolvieren. Der 18 Jahre alte Offensivspieler machte diesen nächsten Schritt auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße gemeinsam mit Serge Gnabry. Der seit heute 31-Jährige trieb seine Reha nach einem im April erlittenen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel voran.

Gnabry hatte die Reise zur WM in den USA, Kanada und Mexiko gar nicht erst antreten können. «Es macht natürlich viel mehr Spaß, mit der Mannschaft zu trainieren – das muss man schon sagen. Die Jungs fehlen mir, das Mannschaftstraining fehlt mir, die Intensität mit Ball fehlt mir», berichtete Nationalspieler Gnabry zuletzt.

In der Reha gehe es «stark auf die Ausdauer, das ist nicht unbedingt der allergrößte Spaß, wie man sich vorstellen kann. Aber es ist enorm wichtig, um wieder spielen zu können. Es sind lange Tage, oft derselbe Ablauf mit vielen Wiederholungen, vielen Übungen... das ist ganz anders anstrengend», sagte Offensivspieler Gnabry.